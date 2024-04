Detingut un noi de 16 anys per ciberassetjament sexual a una nena de 13 anys

per Redacció CatalunyaPress

La Policia Nacional ha detingut a Valladolid un noi de 16 anys pels delictes de corrupció de menors i 'child grooming', assetjament sexual a menors per Internet, una nena de 13 anys a qui va fer xantatge perquè li enviés fotos íntimes que després va difondre per xarxes socials.

La detenció s'ha dut a terme en el marc de l'operació 'Arcturus', que es va iniciar arran d'una denúncia que es va interposar l'abril del 2023 a la Comissaria de Districte de Las Delicias de Valladolid.

En concret, una mare, en companyia de la seva filla de 13 anys, van denunciar que després de contactar la menor amb un usuari d'una coneguda xarxa social i guanyar-se la confiança, aquesta li va enviar una fotografia en què apareixia en roba interior. Després d'això, l'assetjador va amenaçar de divulgar aquesta fotografia si la nena no li enviava imatges nua, i la víctima va accedir per por que complís les seves amenaces, enviant-li diverses fotos completament nua i dels seus genitals.

Els fets es van prolongar durant dos mesos, moment en què la nena va deixar d'enviar-li fotografies i va bloquejar l'assetjador, que va complir les amenaces i va fer públiques les imatges íntimes de la menor. Aquestes van aconseguir una gran difusió en xarxes socials i entre amics, coneguts i companys de l'institut de la víctima.

Això va ocasionar un gran estat d'ansietat a la víctima, que va comunicar llavors els fets tant a la Prefectura d'estudis del seu centre educatiu com a la seva mare, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat recollit per Europa Press.

Així, el Grup de Ciberdelicuència va procedir a comprovar els fets denunciats i va observar que el perfil que va utilitzar l'autor era totalment anònim i no incloïa cap tipus de dada personal que pogués portar a la seva identificació, per la qual cosa va iniciar la corresponent investigació per un delicte de 'child grooming'.

Aquesta investigació es va veure dificultat per tractar-se d'un perfil anònim i que havia deixat de tenir activitat, si bé, després de gairebé un any d'indagacions i nombroses actuacions, es va aconseguir identificar l'autor dels fets, un jove de 16 anys resident a Valladolid.

Per això, es va establir un dispositiu al voltant del seu domicili i se'l va detenir el 10 d'abril passat. Al detingut se li va intervenir el telèfon mòbil, dispositiu en què es van trobar evidències de la seva implicació en els fets. A més, ell mateix els va corroborar a la seva declaració en presència del seu lletrat i d'un dels seus progenitors.

En aquest sentit, el Grup de Ciberdelinqüència ha incidit en la conveniència que els pares o tutors legals supervisin els dispositius amb accés a Internet que utilitzin els menors d'edat, no només per evitar que siguin víctimes d'assetjament a través de la xarxa sinó també per evitar que siguin autors de delictes.