Intervenen 4,5 quilos de marihuana i detenen tres persones a Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la matinada tres persones (d'entre 22 i 23 anys) per tràfic de drogues en un pis del districte de Ciutat Vella de Barcelona, segons ha informat l'ACN. Els agents es van dirigir a un domicili per un incident de seguretat ciutadana i una vegada a dins van localitzar 4,5 quilos de marihuana. També hi van trobar 200 grams d'haixix, tres bàscules de precisió i uns 2.000 euros en efectiu.

Tot i que no s'ha designat com a tal, a Barcelona, i especialment a Ciutat Vella, els narcopisos són molt comuns en els darrers temps. Generalment ubicats en zones cèntriques i turístiques de la ciutat, són utilitzats per a la venda i consum de drogues. Solen operar de manera clandestina, amb un flux constant de persones entrant i sortint. Això sovint provoca un deteriorament en la qualitat de vida dels veïns i una sensació d'inseguretat a la comunitat.

Per això, els Mossos d'Esquadra treballen diàriament per desarticular bandes narcotraficants. Per exemple, la setmana passada els Mossos d'Esquadra van desarticular diversos grups dedicats al trànsit nacional i internacional de grans partides de marihuana i d'haixix, interconnectats entre ells i vinculats al crim organitzat italià, després de detenir 18 persones i practicar 21 registres, decomissant uns 500 quilos de droga.

Barcelona, la ciutat europea amb més consum de cànnabis

De fet, pel que fa al consum de cànnabis, Barcelona és la ciutat europea líder. Segons les anàlisis d'aigües residuals de la Unió Europea, a la ciutat es van trobar 455,92 mil·ligrams per cada mil persones al dia. La segona ciutat d'aquest rànquing és Per fer-se Amsterdam, amb 157,64 mil·ligrams de cànnabis consumit per mil persones en un dia.