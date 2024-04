A judici per violar la seva fillastra durant tres anys a Sabadell

L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'agredir sexualment la filla de la seva parella, amb qui convivia a Sabadell (Barcelona), de manera reiterada durant uns tres anys i amenaçant-la presumptament perquè accedís també a gravar i enviar-li vídeos sexuals, i per això les acusacions demanen 22 anys de presó i que la defensa justifica que van ser "relacions sexuals consentides".

La víctima, que ara té 20 anys, ha explicat al tribunal que va presentar denúncia per agressions que havia patit des dels 14 anys, i ha recordat que van començar el 2018: "No sé si aquell dia aniria borratxo. Em va agredir. Em va portar a la habitació, va deixar la meva germana al sofà i em va forçar. Quan va acabar, em va dir que no digués res. Jo estava plorant.

La seqüència "es va repetir al cap de pocs dies", i la jove ha explicat que durant aquells anys va patir agressions sexuals unes tres vegades per setmana i que sempre eren quan la seva mare treballava en torn de tarda, i ella i la seva germana es quedaven a casa amb el padrastre.

"M'amenaçava que li diria a la meva mare que jo era una fresca, o que no em deixaria anar al carrer ni tenir vida social. Accedia per això i por que li fes alguna cosa a la meva mare. Si em negava, no sabia cosa que m'esperaria a casa", ha contestat sobre per què va accedir a gravar vídeos sexuals i enviar-los a l'acusat.

Es va saltar l'ordre d'allunyament

Arran de la denúncia que va presentar, un jutjat va dictar una ordre d'allunyament de l'home cap a la menor; no obstant, unes setmanes després l'home va tornar a viure amb la víctima i la seva mare (que llavors era la seva parella), i les agressions es van reprendre: "Al principi pensava que no seria capaç de tornar-me a fer res, però un dia a la cuina em va dir que em trobava a faltar i va començar a grapejar-me", i després la va violar.

"Aquesta vegada era pitjor, perquè jo tenia parella i m'amenaçava d'arruïnar la meva relació", ha recordat la noia, i en aquest sentit el Novio de la noia, testimoni al judici, ha explicat que el mateix acusat el va enviar en vídeo sexual de la jove.

La mare de la denunciant també ha testificat al judici i ha afirmat que durant aquests tres anys mai no es va adonar de les agressions que patia la seva filla, fins que la jove va decidir denunciar-ho i el metge que la va atendre li va explicar "el que havia passat , que hi havia hagut abusos sexuals durant molt de temps".

Respecte a per què l'home va tornar a conviure-hi tot i tenir una ordre d'allunyament cap a la noia, l'acusat ha assegurat que va ser la mare qui li va demanar que tornés, i en preguntar-li si va ser així, la dona ha contestat: " Ni sí, ni no. M'ho va demanar més aviat ell”.

"Me'ls enviava ella"

Segons l'acusat, només va tenir "relacions sexuals consentides" amb la noia quan ella tenia 17 anys, no abans, i ha negat que l'obligués a enviar-li fotos i vídeos sexuals.

"Me'ls enviava ella, em deia que si volia m'alegrava el matí", i ha reconegut que també va reenviar un vídeo sexual de la menor a la tieta.

L´home ha arribat a judici acusat d´un delicte continuat d´agressió sexual a menor, d´utilització d´una menor per elaborar pornografia infantil i de trencament de mesura cautelar en haver-se saltat l´ordre d´allunyament, per la qual cosa la Fiscalia reclamava en total 23 anys de presó.

Tot i això, en començar el judici la defensa ha alertat que l'home ja va ser jutjat i condemnat per haver-se saltat l'ordre d'allunyament, i una vegada confirmat la fiscal ha retirat aquest delicte i la seva petició de condemna ha quedat finalment en 22 anys de presó.

Per part seva, l'advocat de l'acusació particular, que representa la víctima, s'ha adherit a la petició de la Fiscalia i ha aclarit al tribunal que no ha pogut estudiar la causa en detall perquè és advocat d'ofici i va ser designat dimarts .