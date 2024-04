Localitzat en bon estat de salut un home que havia desaparegut a Barcelona

per Pau Arriaga Pérez

Els Mossos d'Esquadra han trobat David, un home de 65 anys que havia desaparegut dilluns passat 8 d'abril, sa i estalvi. Una persona ho va reconèixer i va avisar els Mossos d'Esquadra.

La notícia va ser compartida per la policia de Catalunya al perfil de X, encara que no s'han proporcionat detalls addicionals sobre les circumstàncies de la seva desaparició.

L'últim cop que se l'havia vist, l'home duia una jaqueta blava fosca, pantalons texans i sabates grises. Aquest tipus d'anuncis sobre persones desaparegudes són comunes al compte de X dels Mossos, utilitzat estratègicament en les seves investigacions.

Un cas similar va passar al gener, quan una jove anomenada Elsa va desaparèixer a Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona, i va ser trobada l'endemà. Igual que en el cas d'Elsa, David va ser localitzat en menys de 72 hores després de desaparèixer.

3.748 casos el 2023

Les dades que va presentar la conselleria d'Interior fa uns dies, per boca de Joan Ignasi Elena, diuen que 3.748 persones van desaparèixer l'any passat a Catalunya.

"És molt. Estem parlant de 3.748 vides i 3.748 entorns familiars", va lamentar el conseller, tot i que va afegir que la resolució és d'un 98% dels casos.

Compartir informació i col·laboració ciutadana

Elena va assegurar que quan desapareix una persona d'un país membre, Interpol envia una notificació que es comparteix de manera immediata a tots els països.

Compartir informació amb altres cossos policials, doncs, és una de les claus... tot i que no és l?única.

I és que també és (o pot ser) molt important la col·laboració ciutadana, ja que, com en el cas de David, és fonamental notificar a la policia (els Mossos a Catalunya, però a altres cossos en altres punts) si una persona coneguda no dóna senyals, i seguir les instruccions.

Els mateixos Mossos d'Esquadra adverteixen sobre individus que s'aprofiten d'aquestes circumstàncies, per això és important acatar les directrius policials en aquests casos.

D'altra banda, també hi ha comptes de X com SOS Desapareguts (@sosdesaparegut) que també difonen i fan crides a la col·laboració ciutadana per intentar trobar persones que estiguin en parador desconegut.