'El monstre de l'habitació': una mare descobreix que el malson de la seva filla és real

Si les parets de casa d'aquesta família dels Estats Units poguessin parlar, probablement cridarien. Una dona va quedar commocionada i fastiguejada en adonar-se que els “monstres” que la seva filla havia sentit eren en realitat un eixam de 50.000 abelles que vivien a les seves parets del seu domicili, tal com detalla en un vídeo de TikTok amb 9,1 milions de visites.

"De què estan fets els malsons", va escriure Ashley a la llegenda del clip mentre descrivia que li havien posat micròfons a casa seva.

El metratge següent comença mostrant la perspectiva d'una cambra tèrmica apuntada a la paret del dormitori de la filla, que mostra una gran franja taronja creada per la calor del rusc.

Després, el filtre s'aixeca per mostrar un gran forat a la paret i abelles volant per l'habitació com una cosa treta de la pel·lícula de terror sobrenatural de 1992 "Candyman".

"Quan la teva filla ha estat escoltant 'monstres' a les parets", va descriure Ashley al clip. "Resulta que eren 50.000 abelles brunzint", conclou la mare.

En veure la repercussió de la seva publicació, Ashley va fer vídeos de seguiment: “Dia 1: l'apicultor va eliminar 20.000 abelles i més de 45 kg de bresca de la paret. Va trobar la reina i va poder portar el rusc a una nova llar de manera segura”.

Mentrestant, el dia 2, l'expert en abelles va matar 20.000 intrusos més i va segellar la paret per evitar que algú fos picat, segons una publicació posterior.

La mare va descriure en un altre vídeo com les abelles havien construït la bresca de més de 45 quilograms durant vuit mesos, prou gran per omplir una bossa d'escombraries, que, al seu torn, va haver de ser “embolicada en tres bosses” quan la capa inicial va començar a trencar-se per la pressió de les abelles.

Quan els seus seguidors li van preguntar a Ashley com no es va adonar que s'erigia una metròpoli d'insectes tan extensa darrere de les parets, ella va respondre: “Només es necessiten un parell d'abelles i un eixam que potser no pots veure per convertir-te en una colònia de 50.000 abelles”, sentencia la mare.

Malauradament, això només va ser la punta de l'iceberg de la invasió d'insectes. En un altre vídeo, Ashley va descriure com van trobar una altra colònia amb una reina dins de les parets, cosa que va requerir una altra extracció.

Si bé finalment van aconseguir desallotjar l'eixam, la infestació va deixar casa seva gotejant mel com si fos una galeta gegant.