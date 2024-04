A la presó quatre Mossos per lesions i detenció il·legal a un jove durant el Covid

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de fins a set anys de presó per delictes de lesions, detenció il·legal, falsedat documental i contra la integritat moral a quatre mossos d'Esquadra per la detenció violenta a un jove xilè que es va saltar el confinament al novembre del 2020, que després van justificar amb un atestat fals.

La sentència, consultada aquest dilluns per Europa Press, condemna dos dels policies a set anys de presó, el tercer a un any per delicte contra la integritat moral i el quart a una multa de 1.080 euros per falsedat documental a l'atestat, i hauran d'indemnitzar el noi amb 14.000 euros per danys i seqüeles.

Aquella nit el jove caminava pel Raval passat el toc de queda (eren les 23.30 hores) i tres dels agents acusats els van aturar, però "els joves no van respondre a la primera trucada de la policia, sí a la segona quan van advertir que la ordre anava dirigida a ells".

Aleshores els policies els van posar contra la paret i els van demanar la documentació, i el tribunal assenyala que els joves estaven calmats i obeïen mentre que qui estava "més alterat" era el caporal, que els va recriminar que havien de parar si la policia els ho ordenava .

El jove els va criticar que haurien d'haver aturat un altre home que els acabava de treure cinc euros, cosa que "va molestar molt a l'agent, el qual va envair l'espai de seguretat que ell mateix havia creat amb els nois i va colpejar fortament amb les dues mans la cara, a l'alçada de les orelles".

Després el va agafar pel coll, el va colpejar contra la paret i el va tirar al mig de la calçada aixecant-lo de les cames, de manera que el noi que es va colpejar amb el cap contra l'asfalt.

Un altre dels policies, que estava registrant les dades dels joves, va veure tota la seqüència i "no només no va impedir l'agressió duta a terme pel cap sinó que es va sumar a l'acció" i va participar a aturar, reduir i emmanillar el noi , que intentava alliberar-se i escapar.

Dos Mossos van ajudar sense saber-ho

Un tercer policia que formava part de l'operatiu va notar que els seus companys tenien dificultats per aturar el noi i els va anar a ajudar a reduir-lo i immobilitzar-lo, i al judici no s'ha pogut constatar que sabés "l'origen il·lícit" de l'arrest perquè fins aquell moment estava escorcollant altres nois i estava apartat i d'esquena.

Quan entre ells tres reduïen el noi, es va sumar el quart policia, que era al cotxe patrulla i no havia vist l'inici de la detenció: va baixar del cotxe per ajudar-los, va agafar el jove per les cames malgrat que estaven "quietes" i sense que van suposar cap risc per als seus companys, amb ànim de fer-li més mal", va pressionar amb la porra contra els turmells del jove.

El noi va passar la nit a la comissaria de les Corts i va passar a disposició judicial l'endemà a les 12.30 hores, amb diversos cops a la cara, els braços i les cames, i amb tres dents trencades.

A comissaria, el caporal i dos agents "van narrar i van signar uns fets falsos a la minuta policial" per justificar la detenció, i en aquest atestat fals van afirmar que el grup de joves estaven agressius, escridassant els agents i sense obeir-los, i afirmaven que el detingut havia donat un cop de peu a un agent i havia intentat colpejar-li el cap.

El vídeo d'una veïna ha estat clau per al judici

Una veïna que va ser testimoni al judici va gravar la detenció des del seu balcó, i en el judici va explicar que després de denunciar-ho havia esborrat l'original del mòbil per ordre dels Mossos, i malgrat que les defenses el van posar en dubte el tribunal ha donat validesa com a prova.

En iniciar-se la investigació judicial d'aquest cas, els quatre policies van ser canviats de lloc de treball però van seguir dins del cos, i fonts d'Interior consultada han recordat que el cas "ho va judicialitzar Mossos després d'obrir una investigació interna i aprecies possibles indicis de delicte ".