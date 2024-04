Els Mossos alerten d'una estafa nova amb el mètode del 'vishing'

"Nova estafa: suplanten ajuntaments i et truquen o t'envien un WhatsApp on et diuen que hi ha un problema en el pagament de l'impost d'escombraries i l'IBI. Et demanen que els paguis per transferència, no ho facis, és un cas de vishing ”. Aquest és el missatge que el compte de X dels Mossos d'Esquadra ha publicat recentment, juntament amb un consell a la ciutadania perquè en facin un ús segur tant d'Internet com de les xarxes socials.

Això arriba després que diversos mitjans es fessin ressò d'informacions que apunten a un gran nombre d'estafes fetes per uns cibercriminals que es feien passar per treballadors del consistori de Sant Sadurní d'Anoia i trucaven a veïns i empreses per dir-los que havien detectat un problema amb el cobrament d'impostos i els envien un missatge via WhatsApp perquè paguessin per transferència.

Què és el vishing ?

Aquest tipus de ciberestafa deriva de la unió de dues paraules: 'voice' i 'phishing' i fa referència al tipus d'amenaça que combina una trucada telefònica fraudulenta amb informació prèviament obtinguda des d'Internet.

A més de les pèrdues econòmiques, els atacs de Vishing poden portar conseqüències a llarg termini, com ara la suplantació de la identitat de la víctima per a futurs fraus.

Repunt de les ciberestafes a Catalunya

En aquest sentit, a mitjans del mes passat els Mossos apuntaven que les ciberestafes van repuntar un 23% a Catalunya.

Segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, a la comunitat autònoma es resol un cibercrim cada tres hores, cosa que equival a aproximadament vuit casos al dia i 2.000 a l'any. A més, l'organisme adverteix que les estafes adreçades a persones grans van augmentar un 78% aquest any, possiblement aprofitant la persistent bretxa digital.

El director de l'Agència, Tomàs Roy, va explicar que aquests atacs cada cop abasten més estructures i més diverses. Tot i que un dels terrenys preferits és l'administració pública o la sanitat (per exemple, el ciberatac a l'Hospital Clínic), es comencen a escoltar casos en entorns com el logístic o l'alimentari. Segons Roy, es van multiplicar per sis els casos el 2022 (a escala mundial). Això, va insistir, no només s'associa a l'oportunitat que dóna el món digital, sinó a la que genera la ciutadania.