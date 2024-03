Un pare droga les amigues de la seva filla en una 'festa de pijames' infantil

Un dramàtic incident ha commocionat la comunitat de Lake Oswego, Oregon, quan la policia ha explicat que Michael Meyden, de 57 anys, suposadament va drogar les amigues de la seva filla durant una festa de pijames del passat 26 d'agost del 2023.

Segons les autoritats, Meyden es va entregar a la presó del comtat de Clackamas dimecres passat després que un gran jurat emetés una acusació formal contra ell pels delictes comesos a la pijamada.

Meyden, presumptament, va barrejar batuts de mànec amb benzodiazepina, un fort sedant, i va servir les begudes a les amigues de la seva filla, totes nenes de 12 anys.

Les nenes van informar a la policia que Meyden va insistir que beguessin els batuts, fins i tot quan van avisar que no els agradava.

Una de les nenes va enviar un missatge de text a la seva mare a les 1.45 hores de la matinada demanant ajuda desesperadament abans de perdre el coneixement.

"Mama, si us plau recull-me i digues que vaig tenir una emergència familiar. No em sento segura. Potser no respongui, però si us plau vine a buscar-me, si us plau. ¡PER FAVOR!!", va enviar angoixada.

Segons l'informe policial, Meyden va ser vist fent repetits viatges al soterrani on dormien les nenes, i algunes van explicar que l'home verificava de manera seguida si estaven adormides.

L'incident es va conèixer quan una de les nenes va ser rescatada pels seus pares, que posteriorment van trucar a les famílies de les altres nenes per portar-les a casa.

Les nenes van ser portades d'urgència al Randall Children's Hospital, on van donar positiu per haver ingerit una substància desconeguda.

Meyden, que s'enfronta ara a càrrecs greus, es va declarar innocent durant la lectura de càrrecs al Tribunal de Circuit del Comtat de Clackamas.

El seu advocat, Mark Cogan, va emfatitzar que el seu client és innocent fins que es demostri el contrari i va demanar a les persones que reservin la seva opinió fins que es revelin tots els fets i les circumstàncies del cas.

El motiu darrere d'aquest acte pertorbador encara no ha estat especulat per la policia. De moment, la comunitat espera respostes i justícia en aquest cas preocupant.