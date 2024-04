La Policia Local de l'Hospitalet de Llobregat i els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquest divendres una festa il·legal al polígon industrial del barri del Centre. Una macrorau secreta amb entrades a quinze euros, organitzada pel col·lectiu Distortion Unidad Records (un segell discogràfic de música electrònica amb seus a Berlín i Barcelona), amb la presència de 400 assistents segons els mateixos i de diversos disjòqueis, i amb la previsió de finalitzar a les vuit del matí.

La festa, convocada per xarxes socials, va ser intervinguda després d'informes sobre una possible assistència massiva de gent. En arribar al lloc a l'avinguda de Pau Casals, la policia va constatar la presència de 135 assistents a un local industrial, que van ser desallotjats. Es van detectar greus infraccions, com ara la manca de sistemes de prevenció i seguretat, així com la manca de la llicència municipal necessària per a aquest tipus d'esdeveniments.

Des del sector del lleure nocturn es va expressar preocupació per la “competència deslleial” que aquestes festes il·legals representen per a les empreses legals, complidores de tots els requisits i que paguen els impostos corresponents. En declaracions a El Español, un representant del sector va lamentar que “aquestes accions il·lícites representen una competència deslleial per a les empreses del sector de l'oci nocturn que operen de manera legal i compleixen totes les normatives vigents”.

"Podrien suposar competència deslleial a les empreses que paguen religiosament els seus impostos i compleixen la normativa”, va afegir, preguntant-se moltes coses: On van els diners recaptats a les barres? Es paguen impostos sobre l'alcohol? Hi ha CIFs? Es paguen assegurances de responsabilitat civil'Hi haurà ambulàncies preventives'Plans d'autoprotecció? Vigilants de seguretat i controladors d'accés?”. i infraestructura d'il·luminació com de les discoteques".

El comunicat dels organitzadors

A través del seu perfil d'Instagram, ia la prèvia de la festa, Distortion Unidad Records ja va alertar la seva audiència que "per algunes demores i contratemps, posterguem l'obertura de l'esdeveniment fins a les 23 hores". És a dir, van començar la festa una hora més tard del previst.

Després, un cop efectuada l'operació policial, el mateix col·lectiu va compartir el comunicat següent: “Ens disculpem, per les queixes dels veïns i pel soroll elevat. Han tallat dies d'esforç i dedicació. Volem agrair a tota la gent que ens ha fet recolzat i que ha confiat en nosaltres Teníem el permís per fer la festa, però, tot i així, ens han aturat Érem 400 ànimes completament lliures i sense maldat.