A la presó una família que va deixar en estat vegetatiu la novia concertada del fill

per Helena Celma

Una família ha estat empresonada després de deixar una novia d'un matrimoni concertat en estat vegetatiu. Els membres de la unitat familiar la van obligar a prendre “productes químics i pastilles”.

Ambreen Fatima Sheikh va arribar del Pakistan al Regne Unit amb un matrimoni arreglat. Tenia 30 anys quan li van administrar el fàrmac contra la diabetis, cosa que li va provocar una lesió cerebral fatal.

També la van ruixar amb una substància càustica, i va patir abusos a la casa els dies previs al seu ingrés a l'hospital l'1 d'agost del 2015.

En un primer moment van pensar que Sheikh moriria a l'hospital, però quan li van apagar el ventilador a l'hospital, va començar a respirar per ella mateixa.

Al judici, van explicar que ella va quedar inconscient, sense resposta motora ni resposta al dolor, i mai no es recuperarà.

Els fiscals van dir que ella encara està en vida sent alimentada a través d'un tub, i per això acabarà mort com a conseqüència del que li va passar fa ja nou anys.

Una vida "depenent"

La jutgessa del cas va explicar que, abans del tràgic episodi, gairebé mai sortia de casa, i encara menys sola. No tenia ingressos independents, no tenia amics al Regne Unit i amb prou feines parlava anglès.

Dimecres, el marit de la senyora Sheikh, Asgar Sheikh, de 31 anys, va ser empresonat durant set anys i nou mesos juntament amb el seu pare, Khalid Sheikh, de 55 anys, i la seva mare, Shabnam Sheikh, de 52 anys.

El germà d'Asgar Sheikh, Sakalayne Sheikh, de 25 anys, va ser condemnat amb una sentència de sis mesos, suspesa per dos anys, i la seva germana, Shagufa Sheikh, de 29 anys, va rebre una sentència de 18 mesos, també suspesa per dos anys .

Cap dels membres de la família va prestar declaració davant del tribunal i la jutgessa va admetre que no va saber determinar quan va començar.

Al judici es van presentar proves que, poc després que Sheikh arribés al Regne Unit, la família no estava contenta amb les seves tasques domèstiques i Khalid Sheikh va suggerir enviar-la de tornada al Pakistan.

Els membres de la família de la dona van expressar la seva preocupació i dos agents de policia van dur a terme un control de benestar al juliol, però van informar que la Sra. Sheikh estava bé.

De moment segueixen sense saber qui li va administrar la substància corrosiva, que li va provocar greus cremades a la part baixa de l'esquena, a la part inferior ia l'orella dreta.

Va afegir també que no sabia qui la "va enganyar o va obligar" a prendre glimpirida, un medicament antidiabètic que és molt perillosa per als no diabètics.

El jutge va detallar que hi va haver un retard de dos o tres dies entre que Sheikh va quedar inconscient i la família va trucar a una ambulància, durant el qual es va deshidratar molt i va desenvolupar una lesió cerebral.

Al tribunal van explicar que la Sra. Sheikh ara està sent atesa en un entorn de cures pal·liatives i no es recuperarà, però podria viure diverses dècades més.