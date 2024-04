La tranquil·litat de la localitat costanera de Roses, a Girona, es va veure sacsejada per un descobriment esgarrifós. La Policia Local de Roses va trobar dos cadàvers momificats en un habitatge ubicat a la zona de la platja de Santa Margarida.

Els cossos, que es presumeix, són d'una mare i el seu fill, no mostren signes de criminalitat aparent, i les primeres hipòtesis suggereixen que podrien haver mort fa aproximadament sis anys, al voltant de l'any 2018.

La troballa va tenir lloc dimecres passat 3 d'abril al voltant de dos quarts de set de la tarda. Els cossos van ser localitzats en una casa de la urbanització propera als canals de Santa Margarida de Roses.

Segons ha informat la Cadena SER, la dona morta tindria uns 85 anys en el moment de la seva mort, mentre que el seu fill, l'home trobat amb ella, tindria al voltant de 65 anys.

Un equip forense està duent a terme una minuciosa investigació per determinar la data exacta de la mort de tots dos individus.

Tot i que les primeres indagacions apunten que les morts van tenir lloc cap a l'any 2018, no es descarten altres possibles dates.

El descobriment dels cossos es va produir després de l'alerta d'una veïna, que va informar la policia local a l'observar que la porta de la vivenda estava forçada. Un cop dins del domicili, les autoritats van trobar els dos cossos momificats.

Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació i estan treballant per determinar quan va ser l'última vegada que els dos individus van ser vistos amb vida, així com per confirmar les causes de la seva mort i la seqüència dels esdeveniments, incloent-hi la possibilitat que el fill hagi mort abans que la seva mare.