VÍDEO: Accident a l'AP-7: un camió bolca a l'alçada de Mollet en sentit Girona

La circulació de vehicles ha estat restablida en un carril de l'AP-7 a l'altura de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) cap a Girona després d'haver bolcat un camió aquest dijous 18 d'abril a primera hora del matí.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) al seu perfil de X, l'accident provocava, cap a les 7.45 del matí, prop d'11 quilòmetres de cua entre Mollet i Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), així com 6 quilòmetres a la C-59 entre la Roca del Vallès i Argentona (Maresme) en sentit nord.

Igualment, l'accident també afecta la circulació de vehicles en sentit sud, que a la mateixa hora provoca set quilòmetres de cua entre Mollet i la capital de la mateixa comarca, el Vallès Oriental, Granollers.

Trànsit ha aconsellat a tothom que necessiti circular en sentit Girona a aquesta hora del matí que faci servir la C-59 o la C-17.

De la mateixa manera, com és habitual, l'SCT continuarà informant, des del perfil de X, sobre la situació en aquest tram de l'AP-7 (i de la resta de la xarxa viària de Catalunya).

Complicació en altres punts

A aquesta hora del matí, aquest és el punt de la xarxa catalana de carreteres amb més complicació per a la circulació... però no és l'únic.

De fet, també a través del seu sistema de comunicació al perfil d'aquesta xarxa social, Trànsit informa que hi ha lentitud en un tram de la C-32.

En concret, en aquesta carretera de l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha problemes per circular al tram comprès entre Vilassar de Dalt i Teià (ambdues localitats del Maresme) en sentit Barcelona.

També al Vallès Oriental, a la C-17 a l'alçada de Parets del Vallès hi ha un carril tallat per a tots els vehicles que circulen en sentit sud. De la mateixa manera, ara mateix hi ha prop de 4 quilòmetres de cua des de Lliçà de Vall per un accident, segons ha informat Trànsit.

Matí de dijous, doncs, complicat en diversos punts de la xarxa de carreteres de Catalunya. Trànsit demana prudència i seguir les informacions que publica de manera regular.