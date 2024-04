El 60% de les empreses afirma tenir una visió de futur basada en IA

El 60% de les empreses afirma tenir una visió de futur basada en la intel·ligència artificial (IA), mentre que un 36% ja aborda plans estratègics lligats a aquesta tecnologia per incorporar-la als seus plans globals, segons l'últim 'Informe Ascendant Madurez Digital' de Minsait (Indra) i basat en entrevistes al voltant de 900 entitats de 15 sectors diferents.

Tot i que aquesta tecnologia encara es troba en un procés d'evolució, l'estudi subratlla que s'espera que totes les organitzacions, independentment de la mida o el sector, acabin per incorporar-la com un "pilar fonamental" en els seus models de negoci.

"Per aconseguir-ho, un dels grans reptes de les organitzacions és accelerar la innovació i l'escalat àgil i flexible de la IA, per no perdre el tren de la competitivitat i per continuar creixent de manera sostenible, invertint més recursos en la innovació de productes i serveis", va subratllar el director general de Minsait i conseller executiu d'Indra, Luis Abril, durant la presentació de l'informe.

"Aquest salt qualitatiu convida a avançar cap a nous models de gestió, en què la IA s'integra en totes les funcions de l'organització, facilitant a les persones que puguin centrar-se en activitats de més valor", va afegir el directiu.

L'estudi de Minsait també posa èmfasi que s'observa un enfocament més gran en IA en àrees específiques de la cadena de valor relacionades amb operacions internes del sector (65%), amb la implementació de solucions addicionals per protegir els models d'IA en la gestió de riscos i ciberseguretat (54%), les tecnologies de la informació (TI) a l'àmbit corporatiu (37%), el màrqueting (36%) i les vendes (33%).

A més, dins de les organitzacions que ja han integrat solucions basades en intel·ligència artificial en els seus processos, la proporció varia significativament segons el sector. Les més avançades (69%) indiquen que estan treballant en cinc o menys casos d'ús per millorar les operacions comercials.

Mentrestant, un 40% ha centrat els seus esforços en aquells més específics que els puguin ajudar a millorar l'experiència del client, amb percentatges que superen el 50% en sectors com ara el turisme i les telecomunicacions.

Àmbits com el de la banca, l'energia o les assegurances també han integrat la IA a les seves propostes de valor, mentre que el de la indústria o les administracions públiques encara es troben a "etapes inicials per aprofitar al màxim el potencial d'aquest recurs" .

En el marc de la ciberseguretat, l'informe destaca que les organitzacions més innovadores estan adoptant solucions i plans específics per protegir els seus sistemes, alhora que investiguen noves mesures per garantir l'ús responsable i assegurança de les dades, respectar la privadesa dels usuaris i fomentar un enfocament ètic a la utilització de la IA.

"Molts dels casos d'ús que estem construint als nostres clients tenen un component de desenvolupament sostenible rellevant, actuant sobre la protecció de l'ambient, la generació de coneixement, la lluita contra la desinformació, o el tancament de la bretxa digital", va afegir Abril .

L''Informe Ascendant Madurez Digital' d'aquest any analitza també el grau d'implicació de l'alta direcció de les organitzacions i revela que el 35% de les empreses i institucions participants a l'estudi considera que encara falta una implicació més gran dels seus màxims responsables en l'adopció de la IA.

A això se sumen altres "obstacles", com ara la manca d'inversió en talent qualificat dins de les empreses (36%) i el context d'inestabilitat i inquietud que envolta un marc regulador encara incipient i poc conegut (31%).