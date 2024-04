El Fòrum Mundial es reunirà per abordar una desescalada de tensions a l'Orient Mitjà

El Fòrum Econòmic Mundial (WEF) s'ha de reunir en una trobada especial a l'Aràbia Saudita, focalitzada en el conflicte a l'Orient Mitjà. La treva a la Franja de Gaza i la situació humanitària seran temes centrals a les discussions, juntament amb la possible desescalada de tensions.

La reunió especial sobre col·laboració global, creixement i energia per al desenvolupament es durà a terme a Riad del 28 al 29 d'abril, amb prop de mil participants de 92 països. Entre ells es destaquen líders i ministres d'Exteriors de diversos països, així com alts càrrecs de l'Orient Mitjà.

S'abordaran reptes urgents com la guerra a la Franja de Gaza, amb més de 34.000 morts per l'escalada de violència des de l'octubre passat. El president del WEF, Børge Brende, va destacar la importància de discutir la situació humanitària a Gaza i els aspectes regionals amb l'Iran.

La participació diplomàtica serà àmplia, incloent-hi actors clau com el secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken, i líders de països de l'Orient Mitjà com el president palestí, Mahmud Abbàs. També hi seran presents líders d'organitzacions internacionals com la directora de l'FMI, Kristalina Georgieva, i el cap de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El president del WEF va assenyalar que la reunió es dóna en un moment crucial per avançar a la treva a Gaza i l'alliberament d'ostatges. A més, s'abordaran temes econòmics i energètics, tot reconeixent la importància de la col·laboració internacional en aquests temps de desafiaments globals.