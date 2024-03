Adéu a Cubarsí? Un equip anglès vol endur-se l'estrella del Barça

per J.C. Meneses Montserrat

Els blaugrana estan experimentant un renaixement emocionant, i gran part d'aquest ressorgiment s'atribueix al seu exercici defensiu impecable. La solidesa mostrada a la rereguarda ha estat clau per als recents èxits del Barcelona. En particular, el jove defensor de només 17 anys, Pau Cubarsí, ha emergit com una figura destacada a la línia defensiva.

Cubarsí ha impressionat tothom amb la seva maduresa al terreny de joc, exercint-se amb la calma i l'habilitat d'un veterà. La seva destacada actuació no ha passat desapercebuda, tant és així que ha estat convocat per unir-se a la selecció espanyola absoluta. Aquest ascens meteòric al primer equip del Barcelona és un testimoniatge del seu talent i dedicació.

Actualment, Cubarsí s'ha consolidat com un pilar fonamental a la defensa del Barça, col·laborant estretament amb jugadors de la talla de Ronald Araujo. La seva inclusió a l'equip titular ha desplaçat fins i tot jugadors més experimentats, com és el cas d'Iñigo Martínez.

Martínez, que va arribar al Barcelona amb l'expectativa de ser titular, s'ha vist relegat a la banqueta a causa de l'impressionant rendiment de Cubarsí. Les lesions i la inconsistència han obstaculitzat el camí de Martínez, deixant-ho en una situació desafiant dins de l'equip. A mesura que Cubarsí continua brillant al camp, Martínez enfronta la difícil tasca de buscar oportunitats de joc en un altre lloc si aspira a la titularitat.

L'ascens de Cubarsí representa no només una nova era per a la defensa del Barcelona, sinó també un capítol emocionant en la història del futbol català. El seu impacte a l'equip és innegable i promet un futur brillant per al jove defensor a nivell nacional i internacional.

Tot i això, aquest somni culer es podria veure interromput si Cubarsí sortís del club. Pel que sembla, el noi de 17 anys té una clàusula de rescissió que oscil·la entre els 10 i els 15 milions d'euros, i ja hi ha un equip disposat a pagar-la. Es tracta del Manchester City de Pep Guardiola, que vol reforçar la seva plantilla amb la incorporació d'aquesta estrella a les planes.

Cubarsí té contracte amb el Barça fins al 2026 i de moment no sembla que vulgui abandonar el club. Però tot podria canviar si no arriba a un acord contractual que sigui satisfactori amb el seu creixement. En ser nomenat MVP al partit contra el Nàpols de la Champions, el valor del jove ha augmentat molt, i el club blaugrana haurà de respondre amb una oferta d'acord amb la seva evolució

Tot i això, i segons informen diversos mitjans, el Barça fa tot el possible per mantenir Cubarsí. Possiblement en les properes setmanes es renegociï el seu contracte i s'imposin unes condicions que dissuadeixin els clubs que el vulguin fitxar.