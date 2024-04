Agbar i el Godó sumen forces per reforçar la sostenibilitat al torneig de tennis

Aigües de Barcelona i el Torneig Comte de Godó col·laboren, un any més, per impulsar l'open de tennis de Barcelona com a esdeveniment esportiu de referència internacional en la gestió sostenible i el respecte al medi ambient.

El campionat es va posar en marxa el 13 d'abril passat i s'allargarà fins al diumenge 21, en una edició que commemorarà el 125è aniversari del Reial Club de Tennis Barcelona-1899. L'esdeveniment esportiu vol esdevenir un any més un referent en l'àmbit de la sostenibilitat. I per això, promou, en col·laboració amb Aigües de Barcelona, un pla per fomentar la sostenibilitat durant el torneig, reduint-ne l'impacte ambiental.

La novetat principal d'aquest any és el projecte de reutilització d'aigües grises i pluvials. Amb l'assessorament d'Aigües de Barcelona, el club de tennis ha construït una planta que recull les aigües grises dels vestidors del club i, mitjançant un tractament per membranes, permet regenerar l'aigua per a diferents usos com el reg de les pistes de tennis i de les zones verdes de la instal·lació.

Aquesta iniciativa contribuirà a reduir la petjada hídrica del torneig ia reaprofitar el 100% de les aigües grises del club. A més, la companyia instal·larà punts de distribució d'aigua de l'aixeta i repartirà ampolles d'aigua reutilitzables per a totes les persones participants i assistents a aquest esdeveniment esportiu popular, per minimitzar la generació de residus. La companyia col·laborarà un any més en el càlcul de la petjada de carboni i de la petjada hídrica, per continuar implementant de manera orientada el pla de sostenibilitat de les properes edicions del torneig.

Accions de sensibilització: Play for the Planet

L'aliança entre Aigües de Barcelona i el campionat s'ha concretat també en altres accions durant el torneig, com ara la conferència Play for the Planet sobre Sostenibilitat en grans esdeveniments esportius. A l'acte els representants d'Aigües de Barcelona, America's Cup, Infinite Athletic i el Reial Club de Tennis Barcelona han explicat com aconseguir maximitzar l'impacte positiu dels esdeveniments esportius a tots els nivells: ambiental, social, etc. L'acte també ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat.

Referents en sostenibilitat

En els darrers anys, el torneig ha implementat mesures que l'han situat com un esdeveniment esportiu de referència en la gestió sostenible, com ser el primer torneig del circuit ATP a l'aire lliure sense fums, contribuir al reciclatge i classificació dels residus, impulsar la mobilitat sostenible, apostar pel producte local i de temporada, repartir gots compostables i disposar duna il·luminació LED de baix consum, entre altres mesures. Per tot això, el torneig va rebre el 2018 el certificat ISO 20121 de gestió d'esdeveniments sostenibles, així com la distinció de Barcelona Biosphere el 2019 pel compromís amb la sostenibilitat turística de la ciutat.