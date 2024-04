VÍDEO: Pluges sense precedents assoten Dubai i desborden la ciutat

per Helena Celma

Els Unió dels Emirats Àrabs s'ha convertit pràcticament en una piscina aquesta setmana, ja que aquest dimarts es va veure comesa a fortes pluges, vents i tempestes que assoten diverses ciutats del país, inclosa la icònica Dubai.

Aquest clima sense precedents a la regió ha desencadenat una sèrie d'incidents a la zona, des de carrers inundats fins a cancel·lacions de vols i esllavissades de terra.

Les principals carreteres del país es troben afectades per les intenses precipitacions, especialment a Dubai i Abu Dhabi, on les pluges torrencials han generat inundacions i han dificultat enormement el trànsit vehicular.

Imatges compartides a les xarxes socials mostren vehicles navegant per mars d'aigua i persones caminant amb l'aigua aconseguint nivells per sobre dels genolls.

Sense anar més lluny, s'ha viralitzat un vídeo on un home apareix dins del cotxe i amb l'aigua pujant cada cop més de nivell.

A l'Aeroport Internacional de Dubai, almenys 17 operacions programades han estat interrompudes a causa de les adverses condicions climàtiques. Segons informes d' El Correo del Golfo , s'han registrat cancel·lacions, retards i desviaments de vols al llarg del dia.

D'altra banda, a la regió d'Al Qua, a Al Ain, un lliscament de terra ha causat el col·lapse d'una carretera, creant un enorme esvoranc de diversos metres de longitud i amplada.

Davant d'aquesta situació crítica, les autoritats dels Unió dels Emirats Àrabs han instat la població a romandre a casa seva, sortint únicament en cas d'extrema necessitat, fins que les condicions meteorològiques millorin, cosa que s'espera que passi dimecres.

Pluja provocada

Cal tenir en compte que Dubai té un sistema per provocar pluges, ja que en una zona on solen ser escasses i poc freqüents. Els científics han posat en marxa drones equipats amb sistemes de descàrrega elèctrica, els quals volen a alçades estratègiques per complir la seva comesa.

Aquestes descàrregues elèctriques busquen alterar les propietats físiques dels núvols, desencadenant un alliberament daigua que eventualment cau en forma de pluja sobre la ciutat.

El procés implica carregar els núvols amb ions mitjançant els drones, cosa que agilitza i facilita la condensació de l'aigua al seu interior, fins que finalment es precipita en forma de pluja sobre la terra.

Tot i que no és la primera vegada que s'intenta manipular els núvols per induir la pluja mitjançant tecnologia, aquest mètode s'ha destacat com el més efectiu fins ara.