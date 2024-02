Aigües de Barcelona guanya el reconeixement go!ODS per la seva acció social i ambiental

per Redacció CatalunyaPress

En una cerimònia celebrada a Madrid, Aigües de Barcelona ha estat reconeguda pel caràcter innovador de dues iniciatives que contribueixen als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides: el projecte Regreen, que promou l'ús d'aigua regenerada en entorns urbans, i el projecte d´acció social Punt TIC del programa Digitalitza't de L´H6.0, impulsat amb la Diputació de Barcelona, l´Ajuntament de l´Hospitalet de Llobregat i la Fundació Sargim.

Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona, ha recollit els dos guardons destacant la importància de ser reconeguts per la nostra contribució a l'Agenda 2030, un compromís que forma part de l'estratègia ambiental i social de la companyia i que ens ajuda a seguir treballant per aconseguir el nostre propòsit: fer de les ciutats un lloc millor per viure”.

El projecte Regreen, fruit de la col·laboració amb Cetaqua, ha estat guardonat pel seu paper en la creació de models de ciutats i comunitats sostenibles, especialment pel que fa a l'ODS 11.

Regreen neix amb l'objectiu d'utilitzar un recurs alternatiu com l'aigua regenerada per a l'agricultura hidropònica en entorns urbans, promovent un ús nou d'aquest recurs hídric renovable.

El projecte ha estat present a diferents municipis de l'àrea metropolitana per conscienciar la societat sobre el potencial de l'aigua regenerada i els beneficis que aquesta aporta.

Els premis go!ODS han reconegut el projecte d'alfabetització Punt TIC del programa Digitalitza't de L'H6.0 al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat, per la seva tasca per assolir l'ODS 4, orientat a una educació de qualitat i la millora de la vida de les persones.

Aigües de Barcelona impulsa aquest projecte de lluita contra la bretxa digital al barri de La Florida juntament amb la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i la Fundació Sargim.

Aquesta aliança ha servit per reforçar, consolidar i ampliar un espai que promou l'alfabetització digital i l'accés gratuït a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic, acompanyament i assessorament personalitzat, i que l'últim any ha atès més de 8.400 persones a través de joves del barri contractats per fer aquesta tasca.

Els Reconeixements go!ODS, liderats per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i la Fundació Rafael del Pino, tenen per objectiu reconèixer i recolzar aquells projectes innovadors que contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Entre les 506 candidatures presentades en aquesta edició, els projectes guanyadors han estat 17, un per cada ODS, que han obtingut un reconeixement físic com a títol honorífic i un segell de valor que certifica la seva innovadora contribució a l'Agenda 2030.