Aitana 'superestrella': la de Sant Pere de Ribes guanya un premi Laureus

La futbolista Aitana Bonmatí i la selecció femenina de futbol van ser els grans protagonistes de l'esport espanyol a la Gala dels Premis Laureus 2024, celebrada aquest dilluns al Palau de Cibeles de Madrid i que va reconèixer la catalana i la campiona del món com els millors en les categories respectives.

La centrecampista del Barça, en la primera nominació per a un Premi Laureus, va confirmar el seu favoritisme després d'un 2023 ple d'èxits individuals i col·lectius. A més del títol com a campiona del món amb la 'Roja', va afegir al seu palmarès la seva segona Lliga de Campions amb el FC Barcelona, la Pilota d'Or, el premi The Best, el reconeixement a la Millor Jugadora UEFA i els guardons de ' MVP' tant del Mundial com de la Champions.

Així, la de Sant Pere de Ribes es va convertir en la primera esportista espanyola a guanyar un Laureus, superant en la votació rivals de gran calibre com la jamaicana Sherica Jackson, campiona del món als 200 metres; la kenyana Faith Kipyegon, primera dona a aconseguir el doblet de 1.500 i 5.000 metres als Mundials; la nord-americana Sha'Carri Richardson, or mundial als 100 metres i al relleu 4x100; la tennista polonesa Iga Swiatek, actual número u del món i campiona de Roland Garros; i l'esquiadora nord-americana Mikaela Shiffrin, líder de tots els temps en victòries de la Copa del Món d'Esquí Alpí.

"L'any passat va ser increïble per a mi i les meves companyes, tant del meu club com de la selecció. Estic aquí pel col·lectiu, així que gràcies a les meves companyes que m'han ajudat molt", va assenyalar la jugadora catalana, que va rebre el trofeu de mans de dues llegendes com l'exatleta jamaicà Usain Bolt i de l'exesquiadora nord-americana Lindsey Vonn.

L'altre Laureus a l'esport espanyol de la nit a Madrid va ser a la categoria de Millor Equip on la selecció femenina de futbol va trencar una altra barrera en ser el primer equip femení a aconseguir aquest reconeixement.

El combinat nacional, que va fer història l'estiu passat amb la conquesta del seu primer Mundial, va superar rivals com el Manchester City, que va conquistar la seva primera Lliga de Campions i el triplet, dues campiones més del món com les seleccions masculines alemanya de bàsquet i sud-africana de rugbi, l'equip d'Europa de la Ryder Cup, que va recuperar el trofeu amb l'espanyol Jon Rahm a les seves files, i l'equip Red Bull de F-1.