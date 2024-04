Jordi Fernández fa història: serà el primer entrenador català d'un equip NBA

per Pau Arriaga Pérez

Badalona és el bressol del bàsquet... i un dels seus fills, Jordi Fernández, tindrà l'oportunitat d'escriure, amb lletres d'or, el nom a la història d'aquest esport.

I és que dilluns a la tarda 22 d'abril, els Brooklyn Nets de l'NBA van confirmar el que era un secret de domini públic des de fa uns dies: Fernández serà el primer català head coach (entrenador principal) d'una franquícia de la millor lliga del món.

També és el primer espanyol i el tercer europeu després dels serbis Igor Kokoskov (Phoenix Suns) i Darko Rajakovic (Toronto Raptors).

El badaloní de 41 anys, que substitueix a la banqueta Kevin Ollie, que estava al càrrec de l'equip des de l'acomiadament al febrer de Jacque Vaughn, compta amb una àmplia experiència al bàsquet nord-americà. Entre 2016 i 2022, va formar part del cos tècnic dels Denver Nuggets, i posteriorment, va ser contractat pels Sacramento Kings, on va dirigir les seves primeres trobades a la lliga nord-americana per l'expulsió i el positiu a COVID del tècnic cap, Mike Brown, aconseguint la primera victòria d'un tècnic espanyol a la lliga nord-americana.

A més, l'estiu passat va agafar les regnes de la selecció del Canadà, plena d'estrelles del bàsquet com Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett o Dillon Brooks, amb què va aconseguir el bronze al Campionat del Món, derrotant els Estats Units a la lluita pel tercer lloc i deixa també en el camí la selecció espanyola. Fernández també serà l'encarregat de dirigir el combinat canadenc als Jocs Olímpics de París, on aspira a aconseguir la primera medalla olímpica en la història de la selecció des del 1936.

"Estic realment agraït de liderar els Nets com a entrenador en cap i no puc agrair prou a Joe, Clara i Sean per aquesta emocionant i humiliant oportunitat. La meva família i jo estem encantats d'unir-nos a una organització tan increïble i formar part de la vibrant comunitat de Brooklyn", va assenyalar Jordi Fernández al comunicat de la franquícia.

El català s'ha mostrat "ansiós per treballar amb aquest talentós grup de jugadors" i "impulsar col·lectivament l'equip cap endavant". "Junts, estarem totalment compromesos a construir alguna cosa especial perquè els aficionats dels Nets i la comunitat estiguin orgullosos en els propers anys", ha sentenciat.