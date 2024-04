El descobriment que pot canviar la predicció de l'esclerosi múltiple

per Redacció CatalunyaPress

Un equip d'investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Francisco (UCSF) ha fet una troballa prometedora que podria revolucionar el tractament de l'esclerosi múltiple (EM). Han identificat un marcador a la sang que podria facilitar el diagnòstic d'hora de la malaltia. Aquest avenç té el potencial d'agilitzar el començament de la teràpia i millorar notablement els resultats per als pacients que enfronten aquesta condició debilitant.

Al voltant del 10% dels casos d'esclerosi múltiple (EM), el cos comença a produir un conjunt específic d'anticossos dirigits contra les pròpies proteïnes anys abans que apareguin els símptomes.

Aquests autoanticossos tenen la capacitat d'unir-se tant a cèl·lules humanes com a patògens comuns, cosa que pot explicar els atacs immunològics al cervell i la medul·la espinal característics de l'EM.

Aquests descobriments, publicats a la revista Nature Medicine, proporcionen una nova perspectiva sobre els mecanismes subjacents de la malaltia i podrien obrir noves vies per al seu diagnòstic i tractament.

L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia devastadora que pot ocasionar una pèrdua significativa del control motor. Tot i que els tractaments actuals poden ajudar a endarrerir la seva progressió i preservar la capacitat del pacient per caminar, el diagnòstic primerenc continua sent un desafiament considerable.

És per això que els científics de la UCSF tenen l'esperança que en el futur els autoanticossos identificats en aquest estudi puguin ser detectats mitjançant una simple anàlisi de sang. Això faria possible un diagnòstic més ràpid i precís de l'EM, així com un inici de tractament més oportú.

Uns 50.000 casos a Espanya

Es calcula que, arreu del món, 2,3 milions de persones pateixen aquesta malaltia. Diversos estudis recents han arribat a la conclusió que l'esclerosi múltiple es presenta a la majoria dels grups ètnics, inclosos els hispans/llatí i afroamericans i persones d'origen asiàtic als Estats Units, però és més comú en persones blanques d'ascendència europea.

D'altra banda, a Espanya hi hauria uns 50.000 pacients d'EM. El Projecte M1, de l'associació Esclerosi Múltiple Espanya, és una de les iniciatives que busca recaptar fons per a la investigació dels experts.