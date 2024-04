Així li han anat al Barça les quatre finals anteriors de Champions femenina

El Futbol Club Barcelona femení es va classificar aquest dissabte per a la gran final de la UEFA Women's Champions League. Les catalanes seran a Bilbao, on s'enfrontaran o l'Olympique de Lió o el París Saint-Germain. Així serà després de la remuntada culminada a terres angleses, amb el tan celebrat 0-2 davant el Chelsea a Stamford Bridge. Serà la quarta final consecutiva del club, i la cinquena a sis anys. Però com van ser les anteriors?

2019: golejada del Lió i aprenentatge

El Barça va arribar a la primera final europea la temporada 2018/2019. Va ser de la mà de Lluis Cortés, amb un equip diferent de l'actual però amb una columna vertebral molt reconeixible. Mapi León o Alexia Putellas van fer pujar les blaugranes a la final de Budapest, després d'haver eliminat el Bayern Munic a les semifinals. Però a la final esperava el Lió, expert en aquestes instàncies. I va demostrar aquesta experiència, endossant quatre gols que només va poder respondre Asisat Oshoala amb el gol de l'honor. Per a les franceses va anotar un gol Dzsenifer Marozsán, i un hat-trick la mítica Ada Hegerberg. No hi va haver color.

2021: consagració davant d'altres novel·les

El 2021, va arribar l'any de la consagració. Va ser després de la final del 2019, però també després del bon paper el 2020, on van caure en semifinals davant el Wolfsburg, i en definitiva després d'anys d'un gran treball a la gespa i als despatxos. En aquesta ocasió, al partit decisiu a Göteborg, les blaugranes ja tenien experiència, i s'enfrontaven a un Chelsea tan novell com el Barça del 2019. I van fer la del Lió, endossant un clar 4-0. Leupolz, en pròpia, Alexia Putellas, AItana Bonmatí i Graham Hansen van anotar els històrics gols de la primera Champions.

2022: una altra decepció davant el Lió

Després del 2021, el Barça ja es va asseure a la taula dels grans equips d'Europa. La temporada 2021/2022 va ser històrica pel camí cap a la final, amb una comunió única amb la seva afició, i els mítics partits al Camp Nou davant el Reial Madrid o el Wolfsburg, on es van batre rècords d'assistència mundials de futbol femení. A la final de Torí esperava novament l'ogre de la competició: el Lió. El Barça va aixecar moltíssima expectació i els seus seguidors van copar la major part de l'estadi del Juventus a Torí. Però no hi va haver cap manera. Les franceses es van imposar per 3-1, amb tants de Henry, Hegerberg i Macario, i el d'Alexia Putellas per contrarestar. I van aixecar el seu vuitè títol.

2023: el Barça es rescabala amb una remuntada tremenda

I així fins a arribar al 2023. L'any de la segona. L'any d'una remuntada tremenda a la final. Les blaugranes van batre la Roma i el mateix Chelsea a les eliminatòries, i van topar amb el Wolfsburg a la final d'Eindhoven. Tot i el favoritisme blaugrana, les alemanyes van sorprendre anant al descans amb un 0-2, gràcies als gols de Pajor i de Popp. Però a la segona meitat hi va haver una reacció gegant. Un doblet de Patri Guijarro va aplanar el camí perquè Fridolina Rolfo remuntés definitivament el partit, amb el 3-2.

2024: revenja davant el Lió o partit d'al·licients davant el PSG

El Barça ha sumat un nou accés a una final europea i ja espera rival. Aquest va sortir del duel francès entre l'Olympique de Lió i el Paris Saint-Germain. De passar el Lió, es produiria un partit molt atractiu, ja que faria somiar el Barça amb una revenja després de les dues finals perdudes davant seu. En canvi, contra el PSG hi hauria els al·licients de la rivalitat que mantenen aquesta darrera dècada el Barça i el PSG com a clubs. De moment, el Lió té un lleuger avantatge gràcies a la victòria per 3-2 a l'anada.