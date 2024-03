Així va morir Jesús, segons explica la ciència

La crucifixió de Jesús de Natzaret és un esdeveniment que ha fascinat i intrigat generacions durant segles. Més enllà de les narratives religioses, la ciència ofereix una perspectiva única sobre els detalls mèdics i físics d'aquesta forma d'execució, fent llum sobre els horrors que va enfrontar Jesús en les últimes hores.

A l'antiga Roma, la crucifixió era una pràctica brutal reservada per als criminals més menyspreats, inclosos els esclaus rebels i els dissidents polítics. Els condemnats eren clavats o lligats a una creu i deixats allà per morir lentament en una agonia perllongada. L'historiador Gerardo Ferrara de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu a Roma, assenyala que aquest càstig, encara que cruel, no era rar a l'època, formant part d'una rutina dins de l'Imperi romà.

Investigacions mèdiques modernes, com les realitzades pel Dr. Frederick Zugibe de la Universitat de Columbia, han proporcionat una visió detallada dels efectes físics de la crucifixió al cos humà. Zugibe va dur a terme experiments amb voluntaris per simular les condicions d'una crucifixió, trobant que els condemnats experimentaven rampes, dolor extrem i dificultat per respirar, entre d'altres símptomes. Assenyala que la mort a la creu era una forma d'absurda violència física, on la víctima patia un dolor insuportable durant hores o fins i tot dies.

La causa exacta de la mort de Jesús ha estat objecte de debat al llarg dels segles. Zugibe argumenta que Jesús probablement va morir d'un xoc hemorràgic a causa de la pèrdua massiva de sang després de la flagel·lació i la crucifixió. Altres experts, com l'historiador André Leonardo Chevitarese de la Universitat Federal de Rio de Janeiro, suggereixen que Jesús podria haver mort d'un infart de miocardi a causa de l'estrès extrem i de l'esforç físic.

El relat bíblic tradicional parla d'un enterrament digne de Jesús després de la seva crucifixió, però Chevitarese qüestiona aquesta narrativa, argumentant que els crucificats generalment no eren enterrats i els seus cossos eren deixats a la creu per ser devorats per aus i animals carronyers.

En resum, la ciència ofereix una visió més detallada i objectiva de la crucifixió de Jesús, destacant-ne els aspectes mèdics i físics del seu patiment i mort. Més enllà de les interpretacions religioses, aquestes troballes ens conviden a reflexionar sobre la brutalitat d‟aquest mètode d‟execució i la valentia d‟aquells que el van enfrontar. La crucifixió de Jesús continua sent un recordatori poderós dels extrems a què pot arribar la crueltat humana i la força de l'esperit humà enmig del patiment.