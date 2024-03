Xavi es pronuncia sobre la seva demanda dos periodistes: ''No toleraré la mentida''

Xavi Hernández, entrenador del Futbol Club Barcelona, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa, a la prèvia del duel de LaLiga davant Las Palmas a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'egarenc ha passat revista de l'actualitat del seu equip i també de la seva personal. Aquesta setmana s'ha sabut que ha demandat dos periodistes, acusant-los de mentir, i ara s'hi ha referit.

A la sala de premsa, el tècnic ha admès que "entenc la crítica", però "fins a cert punt. No toleraré la mentida i inventar-se coses. És el moment de dir "prou", són mentides molt grans. És moment de dir" ja està bé"". Xavi hauria interposat una demanda, concretament, contra el periodista Manuel Jabois, conegut pels seus treballs a El País i la Cadena SER; i Javi Miguel, treballador del Diari As.

D'altra banda, Xavi s'ha referit a un futbolista molt qüestionat per l'opinió pública especialment durant les darreres setmanes: Frenkie de Jong. La baixa del neerlandès ha coincidit amb partits extraordinaris dels blaugranes, contra el Nàpols i l'Atlètic de Madrid. Però Xavi ho té clar. Compta amb ell: "Frenkie és un futbolista molt diferencial. Extraordinari. Entén la posició. Ha estat a un nivell molt alt. Els hem trobat a faltar".

Xavi també s'ha referit a un dels homes més destacats de la temporada, Ilkay Gündogan: “La temporada que està fent és excel·lent. Hi són els números. Hi ha coses innombrables. És diferencial, en gols, assistències, la seva experiència... és diferencial i bàsic per a l'equip. Demà no seria el dia ideal per donar descans als futbolistes, tenim després 10 dies de descans. El més normal és que hi participi".

També s'ha fet referència a altres noms propis. Sobre Lamine Yamal, la sensació de la temporada, l'entrenador ha explicat que la seva edat no canvia res: “Es treballa igual que amb la resta, amb treball específic i de força física. És adolescent. A nivell mental és alegre, divertit, bromista ... porta bé el que està vivint. Ens ajuda. El veig feliç. Tot és positiu".

Després, sobre Robert Lewandowski, ha opinat que “és un líder natural. Ens ha ajudat moltíssim. Treballa amb humilitat, s'esforça, vol millorar malgrat l'edat. És bestial. Li he dit que està a un gran nivell, i li he dit que l'altre dia va ser un dels seus millors partits. És vital per als nostres interessos”.