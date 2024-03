El Barça es deixa més que dos punts a San Mamés (0-0)

Es podria dir, fins i tot, que l'empat (0-0) i no aprofitar els resultats de Madrid i Girona va ser menys important. I és que el Barça va sortir de San Mamés havent perdut 2 peces claus del centre del camp: Pedri i Frenkie de Jong.

L'equip de Xavi Hernández no va donar la talla. El líder havia obert la porta a Mestalla i el Barça tenia l'opció a Bilbao de posar-se segon a 6 punts del cap, però els catalans no van passar del 0-0 en un partit descafeïnat dels seus jugadors importants.

L'Athletic va dosificar després del seu esforç a Copa i va perdonar un Barça mediocre, que va estar lluny de donar emoció a la Lliga. La sensació d'oportunitat es va anar esfumant a poc a poc al bàndol blaugrana . L'Athletic no va entrar tan ferotge com altres vegades, amb la ressaca del bitllet a la final de Copa i amb canvis en el seu onze. Tampoc San Mamés va rugir com ho sol fer, però el Barça va estar tou d'inici, poc inspirat, ia sobre va perdre jugadors.

Els de Xavi no van treure brillantor al seu centre del camp, gairebé sense protagonisme de de Jong, Gündogan i Pedri, tot i que el canari va treure el cap en els primers minuts. Va ser Cancelo el que va proposar més perill per als visitants, però no hi va haver decisió al joc blaugrana. Així, un Athletic que havia apostat per esperar i sortir a la contra, es va veure molts minuts amb el domini de la pilota.

Els lleons van percudir amb perill sobretot per la banda esquerra de Berenguer i també per l'altra banda amb Iñaki Williams. No hi va haver una ocasió clara als bascos, però la sensació al descans va ser millor en un Athletic que, tot i dosificar, amb prou feines va patir davant un Barça que va perdre pel camí de Jong i Pedri.

El neerlandès se'n va anar abans de la mitja hora per una torçada de turmell i l'internacional espanyol va quedar fora de combat i va semblar una nova lesió muscular. Els problemes sens dubte no van ajudar un Barça espès, van entrar Fermín i Lamine Yamal, però la millor ocasió va ser culer, un xut molt llunyà de Cancelo, amb Unai Simón fora de l'arc i Yeray traient sota els pals.

Sense un centre del camp fiable, l'equip de Xavi es va veure a la mercè dels bascos al segon temps. Els de Valverde van insistir amb Berenguer i van acceptar el paper protagonista a la possessió. El Barça, obligat a anar-se'n amunt pels tres punts, amb prou feines va connectar un parell de vegades amb un Lewandowski que no va tenir ni un xut a porta.

Yamal, que va reclamar un penal, tampoc va generar perill en les comptades ocasions que va arribar a l'àrea rival. A 15 minuts del final, Joao Félix va ser l?últim intent de Xavi per guanyar el partit, però el portuguès va ser el reflex d'un Barça sense fe ni intenció de lluitar aquesta Lliga que segueix a vuit punts. Mentrestant, l'Athletic va perdonar l'última de Dani García, a cinc punts del 'Top 4'.