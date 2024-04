Aquests són els beneficis de fer petons a la parella, a amics o familiars

Qui no vol petons? Despertar-se cada matí amb petons, per exemple, com demanava El Canto del Loco, és una cosa molt positiva. El Dia Internacional del Petó se celebra cada 13 d'abril en honor al petó més llarg de la història, que va tenir lloc el 13 d'abril del 2011 a Tailàndia. Aquest dia, una parella tailandesa formada per Ekkachai i Laksana Tiranarat va trencar el rècord mundial Guinness pel petó més llarg, que va durar un total de 46 hores, 24 minuts i 9 segons. A partir de llavors, el 13 d'abril ha esdevingut una data emblemàtica per celebrar el poder i la bellesa d'aquesta expressió d'afecte en totes les formes i les manifestacions.

Més enllà de ser un gest romàntic, els petons tenen beneficis científicament comprovats que influeixen positivament en la nostra salut física i mental, tant en besar una parella a la boca com en expressar afecte a amics, familiars o fins i tot a mascotes.

En primer lloc, els petons enforteixen l'enllaç emocional. Besar allibera oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor, que augmenta la sensació de benestar i felicitat. Això enforteix els llaços emocionals i la connexió amb la persona que besem, ja sigui a la parella, amics o familiars. També promou la generació d'endorfines, que actuen com a analgèsics naturals i redueixen l'estrès i l'ansietat.

A més, besar també millora la salut cardiovascular. Els estudis han demostrat que besar apassionadament pot accelerar el ritme cardíac i dilatar els vasos sanguinis, cosa que millora la circulació sanguínia. Això alhora redueix la pressió arterial i pot tenir beneficis per a la salut del cor a llarg termini.

A nivell del cos, besar també estimula el sistema immunològic. Intercanviar bacteris durant un petó pot semblar poc higiènic, però en realitat pot enfortir el nostre sistema immunològic. En exposar-se a diferents microorganismes de manera controlada, el cos desenvolupa una millor resposta defensiva, fet que el fa més resistents a malalties.

Besar també porta beneficis a la salut mental. Primer perquè redueix l'estrès. El contacte físic i emocional durant un petó té efectes terapèutics. L'alliberament d'endorfines no només millora l'estat d'ànim, sinó que també redueix la percepció del dolor i ajuda a combatre l'estrès i la depressió.

Després, com cal esperar, besar augmenta l'autoestima i la confiança. Això es tradueix en una actitud més positiva cap a la vida i les relacions interpersonals. Però besar no es limita només a les relacions romàntiques. Expressar afecte a amics, familiars i fins i tot a les nostres mascotes mitjançant petons a la galta o el front enforteix els llaços socials, promou l'empatia i fomenta un ambient d'afecte i proximitat.