Araújo dóna la cara després del seu error més gran: 'Ho tornarem a intentar'

Després de la dura eliminació del FC Barcelona als quarts de final de la Champions League a mans del París Saint-Germain (PSG), Ronald Araújo, un dels protagonistes de la nit, ha compartit els seus sentiments sobre el resultat i l'impacte que ha fet tingut en ell i en lequip.

"El futbol que tantes alegries em va donar, ara em colpeja dur", ha expressat el defensor uruguaià. Amb aquestes paraules, Araújo va reflectir la decepció i el dolor que va significar l'eliminació per a ell i els seus companys, després d'haver lluitat amb determinació al camp.

El jugador també va aprofitar per agrair a tots aquells que ho han donat suport incondicionalment, des dels seus companys d'equip fins a la fervent afició que sempre ha cregut al Barça. "Agraeixo a tots aquells que estan incondicionalment al meu costat, als meus companys que ho van deixar tot al camp, ia l'afició que va creure en aquest equip fins al final", va afirmar Araújo, destacant el suport rebut en els moments difícils.

Tot i el resultat advers, Araújo ha mostrat la seva determinació i optimisme de cara al futur. "Sento molt no donar-los aquesta alegria", va expressar el defensor, reconeixent el desig de brindar-li a l'afició una victòria que finalment no va poder ser. Tot i això, ha deixat clar que l'equip no es donarà per vençut i que tornaran a intentar-ho amb renovades forces.

"Ho tornarem a intentar", ha afirmat Araújo amb determinació. Amb aquestes paraules, el defensor uruguaià ha demostrat el seu compromís i la seva fe a l'equip per continuar lluitant i buscant l'èxit en futures competicions.

Per tancar el missatge, Araújo va reafirmar el seu vincle amb el club i el seu lema característic: "Força Barça, ara i sempre!" Amb aquesta frase, el jugador va renovar el compromís amb l'equip i amb l'afició, recordant que l'esperit de lluita i la determinació sempre estaran presents al Barcelona, sense importar els obstacles que puguin enfrontar-se al camí cap a la glòria.