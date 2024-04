L'arribada de l'automobilística xinesa Chery a la Zona Franca de Barcelona, imminent

L'arribada de l'empresa automotriu xinesa Chery a Catalunya, específicament per establir una producció de cotxes elèctrics als antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, es troba a les fases finals de negociació. Tot i estar a prop d'un acord, les parts encara no han finalitzat els termes, segons informen fonts properes al procés.

Chery, sota la seva marca Omoda, que seria l'encarregada d'acoblar alguns dels vehicles al territori espanyol, ha programat un esdeveniment oficial per al 19 d'abril a Barcelona. Tot i això, no s'ha detallat el contingut exacte d'aquest esdeveniment, més enllà de descriure'l com una "cerimònia de firmes d'inversió".

Això suggereix que podria ser lescenari per a lanunci dun acord final o una etapa important en les negociacions amb les autoritats locals i altres parts interessades.

La cerimònia se celebrarà a l'Hub Zona Franca, i s'espera que compti amb la presència del president del Govern, Pedro Sanchez, així com de "alts mandataris" de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de la ciutat.

El procés de transformació de l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona en una nova instal·lació per a la marca xinesa de vehicles avança de manera positiva, segons indiquen fonts properes al projecte. La reindustrialització d'aquest espai, liderada per l'empresa Btech, genera optimisme entre els involucrats, que confien arribar a un acord satisfactori, tot i que encara no és definitiu. Una delegació de Btech és a Wuhu, Xina, supervisant l'operació directament.

La Generalitat i el Ministeri d'Indústria espanyol també participen activament en aquest procés. Roger Torrent, conseller d'Empresa de la Generalitat, ha mostrat la seva esperança que es concreti l'arribada de Chery a la zona, cosa que suposaria un important impuls industrial per a la regió. Tot i això, ha fet una crida a la prudència en aquest moment crucial.

Torrent ha viatjat a la Xina (per veure's en persona amb els càrrecs més alts de la companyia), i no només està supervisant els avenços d'aquesta negociació, sinó també buscant atraure més inversors industrials cap a Catalunya.

El conseller ha emfatitzat la importància de la companyia xinesa per impulsar les instal·lacions, destacant que aquest projecte ha estat objecte d'un llarg treball per part del Govern per garantir la continuïtat industrial i prou ocupació per als afectats pel tancament de la fàbrica anterior.

"En aquest moment, el nostre objectiu és enfortir el projecte de reindustrialització. Som cautelosos. La inversió de Chery serà explicada al moment oportú, quan totes les parts hagin concretat el seu compromís", ha afirmat el conseller.