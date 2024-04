L'atur experimenta el creixement més gran des del 2020

per Redacció CatalunyaPress

El mercat laboral espanyol va enfrontar desafiaments significatius durant el primer trimestre del 2024, marcant el seu pitjor exercici en quatre anys. Els obstacles tradicionals que solen sorgir a l'inici de cada exercici es van veure accentuats aquest any, i van impactar tant en la taxa d'ocupació com en la desocupació al país.

Segons dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa d'atur va augmentar cinc dècimes respecte al trimestre anterior i va arribar al 12,3%. Aquest increment representa el major augment en quatre anys, evidenciant una sortida laboral més complicada del que és habitual. En xifres absolutes, actualment hi ha 2,9 milions de persones aturades a Espanya, destacant la persistent problemàtica de la desocupació juvenil amb una taxa del 27,7% entre els menors de 25 anys.

El panorama de l'ocupació també va reflectir dificultats, amb una reducció de 139.700 persones ocupades durant el trimestre, marcant la retallada més gran des del 2020. Aquest descens es va observar en tots els sectors econòmics, sent especialment notable en serveis, indústria, agricultura i construcció. A més, l'impacte va ser més gran en les dones, amb 86.800 menys empleades en comparació amb 52.900 menys homes. Tot i la disminució en el nombre de persones treballant, es va registrar un augment en la jornada laboral mitjana, que va assolir les 36,1 hores setmanals.

En l'àmbit regional, Catalunya va experimentar una pèrdua de 17.000 ocupats durant el primer trimestre i va elevar la taxa d'atur tres dècimes fins a un 9,5%. Encara que aquests números reflecteixen una contracció estacional, des de la Generalitat es va destacar la tendència positiva dels darrers mesos, assenyalant que Catalunya ha liderat la creació d'ocupació el darrer any a nivell estatal.

Tot i aquests desafiaments, s'entreveuen bones perspectives per a la resta de l'any 2024. Tot i que l'inici de l'any va ser complicat, Espanya va aconseguir mantenir la xifra simbòlica de 21 milions d'ocupats, demostrant un bon moment per al mercat laboral en general des de la recuperació post-COVID. Tot i que s'anticipa una desacceleració en la creació d'ocupació, s'espera que la dinàmica laboral continuï sent una de les més sòlides a Europa.

L'Enquesta de Població Activa (EPA) també presenta dades mixtes, amb un augment de la població activa però també un increment en el nombre de llars amb tots els seus membres actius a l'atur. Espanya segueix enfrontant desafiaments en termes d'atur, sent encara el país de la UE amb la taxa d'atur més gran. Tot i això, s'observa una millora en l'atur de llarga durada durant aquest trimestre.