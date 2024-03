El Barça aconsegueix un avantatge mínim a la Champions contra el Brann (1-2)

El Barça va vèncer (1-2) el Brann noruec a l'anada de quarts de final de la Lliga de Campions celebrada a l'Asane Arena de Bergen, un partit que es va poder saldar amb golejada visitant però que va acabar amb una renda mínima.

El conjunt blaugrana va deixar oberta la cruïlla malgrat els gols de Graham Hansen i Salma Paralluelo, un a cada part, per culpa del lliurament del Brann en defensa, a més de la fe per aconseguir l'1-1 poc abans del descans. Les de Jonatan Giráldez van baixar sencers al segon temps però almenys van aconseguir el triomf.

Les campiones van tenir l'eliminatòria a la mà ja al primer temps, amb una vintena d'ocasions i només una a la xarxa. Caroline Graham Hansen va avançar les blaugrana quan únicament s'havien jugat 9 minuts, després d'un córner i un parell de bones parets, i el Barça va dominar en un setge cada vegada més sever sobre la meta rival.

El Brann va resistir com va poder i, amb certa fortuna, va mantenir el marcador en la mínima. La possessió blaugrana va créixer i l'equip noruec va veure complicar-se la sortida a la contra, cada cop més a prop de la porteria. Salma Paralluelo, Mariona, Aitana i la pròpia Hansen van tenir ocasions clares per doblegar la renda.

Tot i això, en un mal replegament, el Barça es va adormir i va alimentar la ja de per si animosa grada local i el seu debutant equip a quarts de la màxima competició continental. El Brann va trobar els passadissos i va anar des del seu camp fins a l'àrea rival, amb el centre letal que va trobar sola Kvamme al segon pal.

La capitana noruega es va emportar les mans al capdavant, amb el seu primer gol en aquesta Champions, i el Barça, amb més de 20 ocasions i una pilota a la fusta de Paredes a l'última, se'n va anar al descans amb un inesperat 1-1 . Les de Giráldez van tornar a la gespa artificial noruega amb el mateix guió, però el Brann encara més crescut.

La motivació va pujar a les locals, confiades a aguantar enrere i buscar la contra. Sortir va ser molt demanar, però la defensa va reduir fins i tot la producció d'un Barça que no va arribar tant com al primer temps. Tot i així, per uns cabells no va tornar a marcar Hansen i Salma, que no havia estat tan participativa com sol, va aconseguir l'1-2 a vint minuts del final.

La internacional espanyola va finalitzar una llarga i pacient jugada blaugrana, per aconseguir com a mínim un petit premi. Giráldez va ficar Alexia Putellas i Rolfö però la meta Mikalsen va acabar sent la millor noruega, evitant l'última d'Aitana que se'n va anar al travesser. Un triomf per al Barça a ratificar a casa d'aquí una setmana davant un Brann que també va acabar content