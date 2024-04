El Barça de bàsquet, amb un gran Parker, iguala la sèrie davant l'Olympiakos (77-69)

per Redacció CatalunyaPress

El Barça va igualar la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga en vèncer l'Olympiacos per 77-69 en un partit emocionant aquest divendres. Jabari Parker va ser l'estrella del partit amb 24 punts, liderant una actuació sòlida de l'equip català.

El Barça va començar fort des del primer quart, prenent un avantatge primerenc al marcador amb una destacada actuació defensiva i agressivitat en el rebot. Ricky Rubio va jugar un paper crucial en la direcció del joc, connectant jugades per a Laprovittola, Vesely i Parker.

Tot i els intents de remuntada de l'Olympiacos al segon quart, el Barça va mantenir el seu avantatge al descans (43-37) gràcies a l'impuls ofensiu de Vesely i una defensa sòlida.

A la segona meitat, l'Olympiacos va sorprendre amb una defensa zonal que li va permetre capgirar el marcador al tercer quart. Tot i això, el Barça va millorar en defensa a l'últim quart i va assegurar la victòria amb trets clau de Parker, Abrines i Jokubaitis.

Amb aquesta victòria, el Barça iguala la sèrie i ara l'eliminatòria es trasllada a Grècia per als propers dos partits. L'equip català va mostrar determinació i habilitat per respondre als desafiaments plantejats per l'Olympiacos, cosa que promet una emocionant continuació d'aquesta sèrie de quarts de final a l'Eurolliga.