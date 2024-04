Milei rep Aznar a Argentina i rep elogis de l'expresident espanyol

José María Aznar, expresident del Govern d'Espanya, ha generat enrenou en la visita a Buenos Aires en expressar el suport al Govern argentí i les decisions actuals. En una trobada amb el polític i economista Javier Milei a la Casa Rosada, Aznar va compartir les seves impressions sobre la situació del país sud-americà.

L'exmandatari, reconegut per la seva trajectòria política conservadora, va publicar a les seves xarxes socials comentaris positius després de la trobada amb Milei. "Una conversa molt interessant. Crec que el Govern d'Argentina està prenent les decisions correctes, que són les que el país necessita. Argentina va pel bon camí. Els desitjo molt d'èxit", va expressar Aznar, mostrant el seu suport cap a la gestió actual a Argentina.

Aznar també va participar en diferents esdeveniments internacionals durant la seva estada a Buenos Aires. Un d'ells va ser 'El sopar de la Llibertat', organitzat per la Fundació Llibertat, on va coincidir amb destacades figures polítiques com el president d'Uruguai, Luis Lacalle Pou, i expresidents com Mauricio Macri d'Argentina i Jorge Quiroga de Bolívia. Aquestes trobades reflecteixen la presència activa d'Aznar en debats sobre llibertat, democràcia i relacions internacionals.

Durant la seva participació a 'El sopar de la Llibertat', Aznar va pronunciar un discurs enfocat en valors com la llibertat, la democràcia i l'Estat de dret. Ha destacat la importància de mantenir aquests principis en un món que considera "desordenat i descregut". Així mateix, Aznar va expressar el seu suport a la llibertat de països com Cuba, Nicaragua i Veneçuela a Amèrica Llatina, i va defensar el dret del poble ucraïnès a viure en una nació lliure i sobirana a Europa.

A més dels seus comentaris sobre Amèrica Llatina i Europa, Aznar va abordar la situació a l'Orient Mitjà, recolzant Israel com una democràcia occidental amb el dret i l'obligació de defensar-se d'atacs terroristes.

L'expresident Aznar també va posar èmfasi en la importància de tenir líders compromesos amb el seu país i va criticar el populisme, assenyalant que el món enfronta un moment perillós des del punt de vista de la seguretat i l'estabilitat.

Finalment, Aznar va expressar el seu desig del millor per a Argentina, destacant la "nova esperança" amb l'arribada de Milei al poder. Va manifestar la seva disposició a col·laborar tant com pugui per contribuir al país.

La presència i les declaracions de José María Aznar a Buenos Aires han generat debat i atenció a l'àmbit polític i mediàtic, mostrant la rellevància de la seva opinió en temes internacionals i el seu suport cap a determinades postures polítiques i econòmiques a Argentina.