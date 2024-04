Biden canvia de postura i ofereix un debat televisat a Trump

L'escenari polític als Estats Units ha presenciat un gir significatiu a la postura de Joe Biden i Donald Trump en relació amb un debat televisat. Biden, president en exercici, va anunciar en una entrevista radial a 'The Howard Stern Show' la seva disposició a debatre amb Trump, marcant un canvi important respecte a les seves declaracions prèvies en què havia evitat comprometre's a un cara a cara directe, condicionant la seva participació certs criteris.

En resposta a aquesta declaració, Trump, el candidat republicà de facto, va recollir el guant i va proposar que el debat tingui lloc a la Casa Blanca qualsevol dia de la setmana següent. Aquesta proposta es va fer mentre Trump està sent jutjat a Nova York per assumptes legals relacionats amb la compra del silenci de l'actriu Stormy Daniels.

Les declaracions de Trump van ser emfàtiques: "Estic llest. Només digues-me on", va expressar, fins i tot oferint-se per debatre aquesta mateixa nit del divendres 26. No obstant, malgrat la seva disposició, Trump va expressar dubtes sobre la seguretat que Biden accepti el repte , assenyalant que encara que Biden va expressar el seu desig de debatre, no creu que estigui segur de fer-ho.

Fins ara, la campanya de Biden havia mostrat escepticisme sobre la capacitat de Trump per respectar les normes en un debat televisat, i no havia concretat cap pla sobre això. Tot i això, l'anunci de Biden es produeix enmig d'una forta pressió dels principals mitjans de comunicació del país, com Associated Press, CBS, CNN, Fox i ABC, que han instat tant Biden com Trump a participar en debats televisats abans de les eleccions presidencials del proper 5 de novembre.

Als Estats Units, l'organització responsable dels debats presidencials és la Comissió no partidista sobre Debats Presidencials, que ja ha fixat tres debats per al setembre i l'octubre a Texas, Virgínia i Utah. Aquest canvi de postura de Biden i la disposició mostrada per Trump marquen una fita al camí cap a les eleccions i generen expectatives sobre com es desenvoluparà aquest possible debat televisat entre els dos líders polítics més influents del país.