El clima afecta el dolor muscular i articular? Un estudi desafia el mite comú

per Redacció CatalunyaPress

Hi ha una antiga creença que els canvis en les condicions climàtiques, com la pluja imminent o la temperatura, poden desencadenar o empitjorar el dolor muscular i articular; així des de la població es culpa sovint el clima pels canvis en el comportament de salut musculoesquelètica. No obstant això, malgrat la freqüència amb què es recolza aquest fenomen, les investigacions realitzades fins ara són en gran mesura contradictòries.

Algunes investigacions sí que han observat que les altes temperatures i la baixa humitat poden duplicar el risc d'un brot de gota; i les troballes mostren que el clima càlid podria provocar deshidratació i un augment de la concentració dàcid úric en persones amb gota. Però l'associació no és tan clara quan es veuen afectats per una malaltia musculoesquelètica crònica.

Investigadors australians de la Universitat de Sydney han realitzat una metanàlisi on han revisat, avaluat i resumit estudis creuats de casos que avaluen el risc transitori d'esdeveniments de salut musculoesquelètica associats amb paràmetres climàtics (per exemple, temperatura, humitat relativa, pressió de l'aire i precipitació) ). Dels 1.107 estudis identificats a la cerca, es van incloure 11 (15.315 participants), que van proporcionar dades sobre 28.010 esdeveniments (102.536 períodes de control), per a set afeccions musculoesquelètiques.

"Hi ha una percepció comuna que hi ha un augment de símptomes musculoesquelètics com mal d'esquena, mal de maluc o símptomes artrítics durant certs tipus de clima", assenyala l'autora principal, la professora Manuela Ferreira de Sydney Musculoskeletal Health, una iniciativa de la Universitat de Sydney.

"La nostra investigació desafia aquest pensament en mostrar que, plogui o faci sol, el clima no té un vincle directe amb la majoria dels nostres dolors i molèsties", explica del professor Ferreira, que treballa a l'Institut Kolling de Sydney.

L'osteoartritis de genoll o maluc van ser les afeccions més comunes reportades, seguides del dolor lumbar i l'artritis reumatoide. La revisió va trobar que els canvis a la temperatura de l'aire, la humitat de l'aire, la pressió i la pluja no semblen augmentar el risc de símptomes de mal de genoll, maluc o zona baixa de l'esquena i no estan associats amb nous esdeveniments de cerca atenció per a l'artritis.

Aquest és el primer estudi que avalua dades destudis dissenyades específicament per observar el paper de factors de risc transitoris i modificables, com el clima, en els símptomes musculars i articulars. Els investigadors diuen que les troballes "desacrediten" un mite mèdic comú i alhora emeten una advertència important als pacients perquè no permetin que el clima afecti les opcions de tractament.

"En buscar prevenció i alleugeriment del dolor, tant els pacients com els metges s'han de centrar en com controlar millor l'afecció, inclòs el control del pes i els exercicis, i no centrar-se en el clima i deixar que influeixi en el tractament", conclou professor Ferreira.