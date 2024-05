El Barça femení guanya el Granada (1-4) i es corona com a campiona de la Lliga F

per Helena Celma

El FC Barcelona Femení ha segellat aquest dissabte de manera matemàtica el títol de la Lliga F 2023/24, gràcies al seu còmode triomf per 1-4 en la visita al Granada CF durant la jornada 26, signat amb un doblet de Fridolina Rolfö, un gol de Lucy Bronze i un altre de Caroline Graham Hansen.

Al Nuevo Los Cármenes, les culers van obrir el marcador al 2' amb una rematada a boca de canó de Rolfö, dins de l'àrea i aprofitant una centrada de Graham Hansen des de la línia de fons al costat dret.

Bronze va marcar el 0-2 al minut 11, de cap en una fallada de la portera rival després d'una centrada-xut d'Alexia Putellas des de la banda esquerra. Graham Hansen va fer el 0-3 passada la mitja hora de matx, amb un xut a plaer després d'una centrada bombada de Rolfö des de l'esquerra, que va superar la portera del Granada per sobre.

Laura Pérez va retallar distàncies en transformar un penal just abans del descans, però de nou va anotar Rolfö al 74', també convertint una pena màxima.

Gràcies a aquesta victòria a terres granadines, el Barça va reeditar el seu títol de Primera Divisió i va conquistar el cinquè seguit, havent arribat a 76 punts des del seu lideratge.

El Reial Madrid, que va segon amb 61 punts, ja no pot caçar les blaugranes perquè només li queden cinc partits al davant i té la diferència de gols perduda.

D'aquesta manera, l'equip femení del Barça aconsegueix una fita històrica en aconseguir el cinquè títol consecutiu de Lliga. Amb un impressionant rècord de 25 victòries i només un empat, les jugadores culers demostren el seu domini impecable a la competició.

Aquesta gesta marca la primera vegada a la història del futbol femení espanyol que un equip aconsegueix cinc títols de lliga de forma consecutiva, superant el rècord previ del Barça de quatre títols seguits, obtinguts entre el 2011 i el 2015.

Felicitació de Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat el FC Barcelona Feminí per reeditar per cinquena vegada consecutiva el títol de la Lliga F, qualificant-lo com “una gesta històrica”.

"Felicitats, FC Barcelona Feminí. Campiones de Lliga per cinquena temporada consecutiva. Una gesta històrica", ha expressat el també secretari general del PSOE en un missatge a la xarxa social X.

Sánchez ha acabat la felicitació amb una frase en català: "Enhorabona a tot l'equip ia l'afició culer! (Enhorabona a tot l'equip ia l'afició culer)".