Sergi Roberto entona el 'mea culpa' després del seu error al Girona-Barça

per Redacció CatalunyaPress

Títol: Barcelona cau al derbi català i veu amenaçada la seva posició a LaLiga

El Barcelona va experimentar una dolorosa derrota al derbi català, desaprofitant una oportunitat crucial per distanciar-se a la classificació de LaLiga, i ara es troba al tercer lloc. Aquesta situació es va veure agreujada per la coronació del Reial Madrid com a campió, després de la seva victòria sobre el Cadis al Bernabéu i els esdeveniments a Montilivi. Les declaracions del capità blaugrana, Sergi Roberto, van reflectir la frustració i l'autocrítica a l'equip després del matx.

Sergi Roberto, en la seva anàlisi postpartida, va expressar: "Fins al minut 65, fins al seu empat, havíem estat superiors. Però a partir de l'empat ens hem anat del partit, em fa molta ràbia, perquè ha estat error meu i me'n vaig molt emprenyat" . Demano perdó a l'equip, perquè estàvem fent un bon partit. Aquestes paraules mostren el nivell d'autocrítica i la responsabilitat assumida pel jugador davant la derrota.

El jugador també va afegir: "Estàvem dominant, tenint la pilota, havíem arribat a la segona part per rematar el partit, però a partir de l'empat, ells s'han trobat més còmodes. Ho hem intentat, però no hem pogut. Dolidos." Aquesta frustració reflecteix la intensitat del matx i la dificultat de mantenir el control davant d'un rival decidit.

Pel que fa a la situació a la taula de LaLiga, Sergi Roberto va reconèixer la importància dels propers partits: "Amb aquest resultat no depenem de nosaltres, hem de guanyar els partits que ens queden i esperar la punxada del Girona".