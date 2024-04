El Barça ja coneix el rival per a la final, i no podria ser més desitjable

El Futbol Club Barcelona ja coneix el seu rival per a la final de la UEFA Women's Champions League, del proper 25 de maig a Bilbao. I no pot tindre millor cartell. Serà davant l'Olympique de Lió, rei de la competició i botxí de les blaugranes a les finals del 2019 i 2022. Diuen que la venjança se serveix en un plat fred, i que a la tercera va la vençuda.

Aquest diumenge, el Lió ha fet bona la victòria de l'anada de la semifinal davant del PSG, per 3-2, imposant-se fora de casa per 1-2. Salma Bacha va obrir el marcador de forma primerenca amb un golàs, aprofitant una desatenció a la defensa del PSG. Tot i això, el conjunt parisenc no es va donar per vençut, i va trobar l'empat amb un gol de Chawinga, que va rebre una excel·lent passada de Katoto i va definir amb qualitat des de la frontal de l'àrea.

El partit es va mantenir igualat fins al final. Tots dos equips buscaven el gol, i va ser el Lió qui va aconseguir aprofitar una oportunitat clau al minut 81. Dumornay, amb una gran jugada, va batre la portera del PSG i va sentenciar l'eliminatòria a favor del Lió.

Amb un resultat global de 3-5 a favor seu, l'Olympique de Lió va assegurar el seu pas a la final de la Champions League Femenina, on s'enfrontarà al Barcelona en un duel que promet moltíssim a Bilbao.