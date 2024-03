El Barça es pot posar a 6 punts si guanya l'Athletic de Bilbao a San Mamés

per Jordi Muñoz González

L'Athletic Club de Bilbao i el FC Barcelona es preparen per a un enfrontament d'alt voltatge a San Mamés, i promet ser un duel carregat d'història i rivalitat a LaLiga. Tots dos equips, amb trajectòries llegendàries, es troben en un moment crucial de la temporada on cada punt compta en la lluita pels seus objectius respectius.

L'Athletic Club arriba a aquest matx amb la moral alta després d'assegurar el seu lloc a la final de la Copa del Rei amb una victòria contundent sobre l'Atlètic de Madrid per 3-0. Els lleons buscaran aprofitar l'impuls d'aquesta gesta per continuar escalant a la taula de posicions i consolidar la seva posició a la contesa per un lloc a la Champions League.

Per la seva banda, el FC Barcelona arriba al partit després d'una golejada convincent per 4-0 sobre el Getafe, mostrant un joc sòlid i efectiu que els permet mantenir vives les seves esperances de lluitar pel títol de LaLiga. Els culers buscaran els tres punts per continuar el seu ascens a la taula i acostar-se encara més al líder, que va perdre punts a l'empatar contra el València.

Empat a Mestalla (2-2): València CF vs. Reial Madrid

La trobada, corresponent a la Jornada 27, va mantenir els espectadors a punt dels seus seients amb un joc intens i ple d'emocions, i amb una polèmica final.

Els dirigits per Rubén Baraja es van avançar 2-0 gràcies als gols d'Hugo Duro i Yaremchuk, mostrant una gran determinació i eficàcia al terreny de joc. Tot i això, el Reial Madrid, amb un 'doblet' de Vinicius, ha aconseguit igualar el marcador i rescatar un punt important en la seva lluita pel títol de LaLiga.

Al minut 90+8', l'estadi va esclatar en controvèrsia quan el Reial Madrid va agafar un xut i, després d'un rebot, Jude Bellingham va picar de cap per marcar el tercer gol de l'equip blanc. Tot i això, l'àrbitre ja havia xiulat el final del partit, de manera que el gol no va comptar.

El caos es va apoderar del camp mentre els jugadors del Reial Madrid i el cos tècnic protestaven iradament la situació. Fins i tot Jude Bellingham, aparentment embolicat en una acalorada discussió amb l'àrbitre, va ser expulsat. Tot i les protestes, la decisió de l'àrbitre no va ser revertida i l'emocionant matx va acabar amb un empat 2-2, deixant els dos equips amb sentiments trobats al final de la nit.