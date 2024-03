Les empreses de l'Ibex 35 perden més del 10% de beneficis

Les empreses de l'Ibex 35 han exhibit resultats econòmics dispars durant l'any 2023, marcats per increments de beneficis notables en alguns sectors clau, així com per pèrdues significatives en altres. Destacant tant els avenços com els retrocessos, el conglomerat d'empreses cotitzades va acumular guanys superiors als 46.200 milions d'euros, tot i que amb un descens del 10,4% en comparació de l'any anterior.

Avenços Destacats en Sectors Clau

En el panorama econòmic, el sector bancari va liderar amb Banco Santander al capdavant, registrant beneficis propers als 11.100 milions d'euros, reflectint un augment del 15,3%. Aquest impuls a l'alça es va veure replicat a altres gegants bancaris com BBVA i CaixaBank. D'altra banda, la indústria aèria, representada per IAG, va experimentar un ressorgiment significatiu, amb un increment del benefici que va assolir els 2.655 milions d'euros, malgrat els embats patits en anys anteriors. Així mateix, empreses com AENA i Amadeus van evidenciar creixements considerables, amb augments del 81% i 68,3% respectivament, consolidant la recuperació del sector turístic i de viatges.

Revessos en Mitjà de la Volatilitat

Tot i això, no totes les empreses van gaudir d'un creixement constant. ArcelorMittal, ACS i Endesa van enfrontar revessos significatius, amb minves que van assolir fins al 90,10% en el cas d'ArcelorMittal. Aquestes xifres reflecteixen la volatilitat de mercats com la construcció i l'energia en un context global incert. A més, Grifols també es va destacar per resultats a la baixa, amb un benefici de 59 milions d'euros, un 71,50% menys que l'any anterior, en un escenari marcat per la controvèrsia amb la firma a la baixa Gotham.

Empreses a Números Vermells

L'any 2023 no va ser favorable per a algunes empreses de l'Ibex 35, ja que fins a quatre van anunciar pèrdues, restant gairebé 2.300 milions d'euros al conjunt de resultats. Colonial va encapçalar la llista amb pèrdues de 1.019 milions d'euros, seguida de Telefónica, Cellnex i Merlin Properties, que també van registrar números vermells per motius diversos, des de provisions fins a depreciació d'actius.

Perspectives per al Futur

Tot i les fluctuacions, les empreses de l'Ibex 35 continuen enfrontant els desafiaments del mercat i adaptant-se a les dinàmiques sectorials en canvi constant. Els resultats econòmics del 2023 ofereixen una diversa panoràmica dels alts i baixos que caracteritzen el món empresarial actual.