El Barça segueix de dolç gràcies a una delícia de Joao Félix (0-1)

El Futbol Club Barcelona s'ha endut els tres punts del Nuevo Mirandilla aquest dissabte a la nit, en la visita al Cadis Club de Futbol. Els catalans han sortit al camp amb un onze alternatiu, a causa de les baixes per sanció i dels descansos merescuts i obligats que han gaudit importants futbolistes. Ja es pot tornar a pensar al París Saint-Germain i en la seva esperada visita d'aquest dimarts que ve. El Barça segueix de dolç, amb la sisena victòria consecutiva i la sisena porteria a zero en vuit partits.

A l'onze alternatiu presentat per Xavi Hernández, que acabava la seva sanció de dos partits, l'home amb més responsabilitat era Joao Félix. El portuguès continua tenint l'etiqueta d'estrella, per més que es motivi en dies selectius. Avui era un dia de baixar al fang, però ell ha estat el primer a baixar i comprometre's.

El Cadis pressionava bé la sortida de pilota culer. I el centre del camp, amb Fermín, Sergi Roberto i Oriol Romeu, no trobava solucions. El joc es basava a l'esquerra. Marcos Alonso, que tornava després de lesió, estava molt actiu i encertat en atac, posant bones pilotes en llarg. I Joao Félix anava esmolant els ullals.

En jugada costava, així que el gol va arribar a pilota parada. El mateix Marcos Alonso va servir un córner i, després d'una prolongació, Joao Félix va batre de xilena Conan Ledesma. Un golàs de crac, un golàs de jugador del Barça. Ha estat un gol molt celebrat, perquè era un partit que calia guanyar com fos i que calia encaminar com més aviat millor. A més, al trident d'atac, ni Vitor Roque ni Ferran Torres van estar encertats. Sí Pau Cubarsí en defensa, sent novament el primer atacant, i sent cada dia més líder.

Al segon temps, com que Xavi no volia ensurts, va demanar al seu assistent, Óscar, que donés entrada a jocs. Van entrar Lamine Yamal i Raphinha, entre d'altres, per intentar sentenciar el partit i ja poder pensar definitivament al PSG. Però no va ser així. Un segon temps insípid, que va salvar Marc-André ter Stegen amb una parada de moltíssim mèrit. Al final es va aconseguir l'objectiu: guanyar amb la llei del mínim esforç, i mantenir la renda amb el líder de LaLiga. Ja es pot tornar a pensar a la Champions ia somiar.