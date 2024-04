Itàlia convoca una cimera extraordinària del G7 després de l'atac de l'Iran a Israel

per Redacció CatalunyaPress

La presidència italiana del G7 ha convocat per a aquest diumenge una cimera extraordinària del grup a causa de l'atac desencadenat aquesta nit passada per l'Iran contra territori israelià, l'incident més greu a la regió des de l'esclat del conflicte entre Israel i Hamàs el 7 d'octubre passat.

La reunió ha estat convocada per la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que, a través d'un missatge al seu compte de la xarxa social X, ha expressat la seva "condemna als atacs iranians contra Israel" i ha anunciat la imminent cimera.

"La presidència italiana del G7 ha organitzat una conferència a nivell de líders per a primera hora de la tarda d'avui (diumenge). Expressem la nostra profunda preocupació per una desestabilització més gran de la regió i seguim treballant per evitar-la", ha manifestat.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ja havia anticipat hores abans convocar els líders per a aquest fòrum informal en què també participen Alemanya, França, el Regne Unit, el Japó i el Canadà".