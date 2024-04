Barça – València (21:00h): comença la batalla blaugrana pel segon lloc

El Barça rep aquest dilluns 29 d'abril el València a Montjuïc (21:00h) en un partit amb una transcendència més gran dels que, a priori, es podria pensar. Serà el primer matx a casa després de la confirmació del canvi de postura de Xavi Hernández, que seguirà a la banqueta blaugrana fins al 2025.

Però també serà el primer episodi de la lluita per la segona plaça; després de la derrota al Clàssic contra el Reial Madrid, les 6 darreres jornades de La Lliga 2023-24 seran, per al Barça, una campanya de tants capítols amb l'objectiu de certificar la segona plaça per no perdre's la Supercopa d'Espanya de la propera campanya.

Els barcelonistes saben que no poden fallar: el Girona va fer els deures dissabte passat 27 a Las Palmas de Gran Canària (0-2) i després de diverses setmanes han avançat el Barça a la taula. Però una victòria a l'últim xoc d'un mes d'abril ple d'alts i baixos a Can Barça faria que l'equip arribés a les darreres 5 dates del curs depenent de si mateix per certificar aquesta segona plaça.

"Per no haver fet els deures hem de donar més, hem de donar un plus. Hem de revertir d'alguna manera aquesta situació, acabant bé la temporada, amb bones sensacions, i tenim l'objectiu de quedar segons a la classificació. Ens juguem poder lluitar per un títol la temporada que ve", va assegurar el preparador barcelonista a la prèvia del partit.

Sobre la seva decisió de continuar, ha reconegut que ha estat decisiva "la confiança que han generat tant Deco com el president". "Són optimistes, i jo també. La temporada passada ens va condicionar molt no poder fer la planificació total que teníem prevista, però esperem que aquest any, sent optimistes, que la puguem fer", va indicar.

Frenkie de Jong, Gavi i Alejandro Balde són els 3 futbolistes que es perden el xoc contra els valencianistes.

Per part seva, el conjunt que entrena Rubén Baraja, una de les grans sorpreses d'aquesta temporada, arribarà a Montjuïc sense el seu capità, José Luis Gayà, ni un altre de les seves defenses Moucktar Diakhaby. L'altra baixa per al partit és el davanter ucraïnès Roman Yaremchuk.