Catalunya tanca el primer trimestre amb rècord de donacions i trasplantaments d'òrgans

per Redacció CatalunyaPress

Durant els primers tres mesos del 2024, Catalunya ha registrat un total de 390 trasplantaments d'òrgans, destacant el març amb 171 intervencions, establint un rècord mensual en superar les 162 realitzades el novembre del 2019. Aquest èxit reflecteix un pic en l'activitat dels hospitals catalans tant a la captació de donants cadàver com a la realització de trasplantaments, segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Aquests resultats marquen una continuació de l'èxit aconseguit el 2023, any rècord al país.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha volgut destacar aquestes xifres aconseguides, atribuint-les a l'esforç i la dedicació dels equips mèdics de la regió, i ha destacat la seva importància per al sistema de salut i la societat catalana. Ha remarcat que aquests èxits són poc comuns i assenyalen l'alt rendiment del sistema sanitari de Catalunya.

Tot i l'èxit al març, el total de trasplantaments realitzats el primer trimestre del 2024 ha disminuït lleugerament en un 1.8% comparat amb el mateix període del 2023, que va tenir 397 trasplantaments. S'han fet 271 trasplantaments renals, 65 hepàtics, 17 cardíacs, 27 pulmonars i 10 pancreàtics, xifres similars a les de l'any anterior.

Per part seva, Jaume Tort, director de l'OCATT, ha comentat sobre la capacitat de superació mostrada al març i ha destacat l'excepcional taxa de trasplantaments del 2023, amb 176 per milió d'habitants. També ha expressat la seva esperança de mantenir aquest ritme per beneficiar els pacients en llista d'espera.

El 31 de març del 2024, hi havia 1.247 pacients esperant un trasplantament a Catalunya, la majoria dels quals necessitaven un ronyó (1.131). També hi havia pacients esperant trasplantaments hepàtics (37), cardíacs (30), pulmonars (52) i pancreàtics (20), incloent 10 casos pediàtrics.

Els èxits en trasplantaments han estat possibles gràcies a la generositat dels donants i les seves famílies. En aquests tres mesos, s'han gestionat 110 donants cadàver, un 10% més que el 2023, amb el març també marcant un rècord de 49 donants. Tot i això, la donació de viu ha disminuït en un 14.3%, amb 42 donants el 2024 comparat amb els 49 de l'any anterior.

L'OCATT i el Sistema de Salut de Catalunya volen destacar la generositat i la solidaritat dels donants i de les seves famílies que, gràcies al gest altruista, han fet un regal de vida i d'esperança a moltes persones que l'esperaven. Igualment, reconeixen el treball i el compromís de tots els professionals sanitaris i no sanitaris vinculats al procés de donació i trasplantament que fan possible aquests excel·lents resultats.