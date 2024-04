Billie Eilish i altres artistes reclamen més transparència a les vendes d'entrades

Més de 250 artistes de renom internacional, entre ells figures com Billie Eilish, Lorde, Green Day, Fall Out Boy i Becky G., han unit les veus en una carta dirigida al Comitè de Comerç del Senat. En aquest document, advoquen per la protecció del consumidor a la venda d'entrades per a concerts i sol·liciten l'aprovació de la Llei Fans First, una iniciativa destinada a brindar més transparència i protecció als aficionats de la música.

A la carta, els artistes expressen la seva preocupació per l'estat actual del mercat d'entrades, denunciant pràctiques enganyoses per part de revenedors i plataformes secundàries que inflen els preus de manera exorbitant. Segons assenyalen, aquests revenedors han fet malbé la relació entre artistes i fans en fer que els esdeveniments siguin menys accessibles, arribant a elevar els preus de les entrades fins a 20 vegades el seu valor nominal.

El text destaca la importància d'implementar mesures per combatre aquestes pràctiques abusives, com ara la prohibició d'entrades falses i tàctiques de màrqueting enganyoses. Els artistes argumenten que els revenedors fraudulents no haurien d'obtenir més beneficis que els que dediquen la vida a l'art i la música.

Aquesta crida dels artistes arriba en un moment crucial per a la indústria de la música en viu, que ha experimentat canvis significatius després de la pandèmia. L'allau d'esdeveniments i la manipulació del mercat per part de revenedors ha generat una situació complexa, com ho reflecteix el recent cas de Jamila Woods, que es va veure obligada a cancel·lar la gira per evitar pèrdues financeres.