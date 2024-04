El BBVA mou la primera fitxa per fusionar-se amb el Banc Sabadell

per Helena Celma

BBVA està estudiant una possible fusió amb Banc Sabadell i ha contractat diversos assessors per analitzar l'operació, segons ha informat el banc en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Banco Sabadell ha reconegut que ha rebut la proposta i que està estudiant-la.

"En relació amb les notícies aparegudes a la premsa avui, BBVA confirma que ha traslladat al president del Consell d'Administració de Banc de Sabadell l'interès del Consell d'Administració de BBVA a iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre les dues entitats. BBVA confirma que ha nomenat assessors a aquest efecte", ha informat la CNMV.

Posteriorment, el Banc Sabadell ha notificat al regulador que ha rebut una proposta indicativa de BBVA per a una fusió.

"El consell d'administració de Banc Sabadell analitzarà adequadament tots els aspectes de la proposta", ha indicat el banc presidit per Josep Oliu.

Després de confirmar aquesta possible operació, les accions del Sabadell repuntaven prop del 7,5%, mentre que les de BBVA s'anotaven una caiguda del 7,5%.

En capitalització borsària, el grup resultant d'aquesta fusió assoliria un valor al mercat de 73.000 milions d'euros, d'acord amb la cotització actual de les dues entitats, a poca distància de Banco Santander, que supera per poc els 74.000 milions d'euros, i gairebé el doble que el que capitalitza CaixaBank (37.500 milions).

No és la primera vegada que tots dos bancs tenen aquesta operació sobre la taula. Ja el 2020, BBVA i Sabadell van estudiar una fusió, encara que finalment la van acabar desestimant perquè no van assolir un acord sobre l'equació de canvi de les accions.

Tots dos bancs van estar negociant llavors durant 11 dies des que van confirmar les converses fins que finalment les van donar per trencades.

BBVA va intentar emprendre aquesta operació després de vendre el seu negoci als Estats Units al banc PNC Financial per 11.600 milions de dòlars.

Si es reedités aquesta eventual operació, suposaria trasbalsar amb l'altra possible transacció que havia acaparat els rumors del mercat les últimes setmanes: una possible adquisició d'Unicaja per part de Banc Sabadell, cosa que el banc català ha negat diverses vegades.

L'entitat resultant d'una eventual integració de Sabadell a BBVA tindria actius globals d'1,037 bilions d'euros (801.690 milions d'euros de BBVA i 236.135 milions d'euros de Banc Sabadell), amb dades al tancament del primer trimestre l'any.

Si només s'atenen els actius a Espanya, el banc resultant tindria actius valorats en 637.461 milions d'euros (452.227 milions d'euros de BBVA i 185.234 milions de Banc Sabadell).

De la mateixa manera, el banc a nivell global comptaria amb 7.326 oficines (5.912 de BBVA i 1.414 de Sabadell), mentre que a Espanya la presència física se situaria a 3.084 oficines (1.881 de BBVA i 1.203 de Sabadell).

Pel que fa als empleats, el grup conjunt arribaria a una plantilla de 140.776 treballadors, dels quals 41.634 estarien a Espanya.

L'interès per aquesta possible operació es comunica just quan els dos bancs acaben d'informar el mercat dels resultats del primer trimestre.

Banc Sabadell va obtenir un benefici net de 308 milions d'euros entre el gener i el març, un 50,4% més; mentre que el BBVA va registrar guanys nets de 2.200 milions d'euros, un 19,1% més que un any abans.

Els ingressos totals (marge brut) d'ambdues entitats van ser de 9.662 milions d'euros fins al març, 1.444 milions en el cas de Sabadell i 8.218 milions d'euros per part de BBVA.