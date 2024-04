El BCN Film Fest premia 'El destino de Maya' com a millor pel·lícula

La pel·lícula 'El destino de Maya', de Tiina Lymi, ha guanyat el Premi a la millor pel·lícula del 8è Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest), que també ha guardonat 'Enllumenament', de Pau Teixidor, a la millor direcció i actriu.

El festival ha guardonat com a millor guió Luàna Bajrami per 'Phantom Youth'; a millor actor a Michael Caine per 'La gran escapada', ia millor actriu al repartiment d'actrius d''Enllumenament', compost per Sofia Milà, Celia Lopera, Carmen Escudero, Paula Agulló, Victòria Oliver i Alba Munuera, ha informat aquest divendres a un comunicat.

El premi a la millor música ha estat per a Raymond Enoksen per 'Hammarskjöld. Lluita per la pau'; el de la crítica per a 'Daaaaaalí!', de Quentin Dupieux, i el de millor curtmetratge per a 'Blava terra', de Marine Auclair March.

El jurat oficial ha estat compost per Eduard Fernández, Clara Segura i Carles Sans, mentre que el de la crítica l'han conformat Maria Jacarilla, Esteve Plantada i Xavier Daniel.

El festival ha rebut més de 20.000 espectadors, fet que suposa un 10% d'increment respecte de l'any anterior, i ha comptat amb 69 pel·lícules.

La directora del festival, Conxita Casanovas, ha subratllat que aquesta edició “amb visites rellevants, intensos col·loquis i moments emocionants, ha cobert totes les expectatives i el públic ha respost com mai”.

El festival barceloní ha anunciat que celebrarà la novena edició entre el 23 i el 30 d'abril del 2025.