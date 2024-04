'Snus': La perillosa droga instal·lada entre els jugadors de la Premier League

per Helena Celma

Enmig del fervor de la temporada de la Premier League, una imatge peculiar ha captat l'atenció d'aficionats i experts per igual: jugadors de renom portant bossetes de te entre la geniva i la galta per esprémer el gust durant els partits.

Aquesta pràctica, aparentment inofensiva, és en realitat un símptoma d'una preocupant epidèmia al futbol anglès: el consum de 'Snus'.

Entre els jugadors fotografiats portant aquestes bossetes es troben noms destacats com Jamie Vardy (Leicester City), Victor Lindelof (Manchester United), Danny Murphy (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Bertrand Traoré (abans a l'Aston Villa) i Mark Gillespie (Newcastle).

El 'Snus' és una forma de tabac sense fum que ha guanyat popularitat entre els jugadors de la Premier League, però el seu consum comporta serioses preocupacions per a la salut.

S'ha vinculat amb fins a cinc tipus diferents de càncer i conté més de 30 productes químics, incloent-hi tres vegades més nicotina que una cigarreta tradicional.

Tot i que el 'Snus' està considerat com una substància il·legal a la Unió Europea, un buit legal a Anglaterra després del Brexit ha permès el seu ús al futbol anglès.

A més, no està prohibit per les lleis antidopatge, cosa que el converteix en una preocupació addicional per a la salut i el benestar dels jugadors.

Els efectes estimulants del 'Snus' ofereixen un impuls físic i mental que alguns jugadors consideren necessari per rendir al camp.

Tot i això, aquesta dependència ha fet que fins i tot alguns jugadors hagin hagut de buscar ajuda per deixar de consumir-lo.

El problema és tan greu que fins i tot alguns clubs, com l'Aston Villa, han començat a prendre mesures disciplinàries contra aquells jugadors que són descoberts amb 'Snus' a les instal·lacions del club.

Per tant, l'epidèmia de l''Snus' a la Premier League és una seriosa preocupació per a la salut dels jugadors i la integritat de l'esport.

Conseqüències del consum de 'Snus'

Tot i que el snus pot semblar una alternativa més segura al tabaquisme tradicional, és lluny de ser inofensiu. De fet, el snus comporta una sèrie de riscos per a la salut, incloent-hi: