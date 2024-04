Mor a l'hospital el nadó palestí rescatat del ventre de la seva mare morta

per Redacció CatalunyaPress

Un nadó palestí prematur rescatat del ventre de la seva mare poc després que la dona morís en un atac aeri israelià va morir, va dir l'oncle del nadó i confirma The Guardian .

Sabreen Jouda va morir en un hospital de Gaza dijous després que la seva salut es deteriorés i els equips mèdics no la poguessin salvar, va dir Rami al-Sheikh divendres.

La casa de Sabreen a la ciutat de Rafah, al sud de Gaza, va ser assolida per un atac aeri israelià poc abans de la mitjanit de dissabte. Els seus pares i la seva germana de quatre anys van ser assassinats.

Els socorristes van portar els cossos a un hospital proper on els treballadors mèdics van fer una cesària d'emergència a la seva mare, Sabreen al-Sakani, que tenia 30 setmanes d'embaràs. La criatura va estar en una incubadora en una unitat de cures intensives neonatals en un altre hospital fins que va morir cinc dies després.

Sheikh va dir a Associated Press que Sabreen va ser enterrada dijous amb el seu pare.

"Estàvem molt aferrats a aquest nadó", va dir, parlant a prop de la tomba de Sabreen en un cementiri de Rafah. “Déu ens havia tret alguna cosa però ens va donar alguna cosa a canvi”, i la criatura va sobreviure després de la mort de la seva família. “Però[ara]se'ls ha endut a tothom. La família del meu germà està completament aniquilada. Ha estat esborrat del registre civil. No en queda cap rastre”, va assegurar l'oncle de la criatura acabada de morir.

Més de 34.000 palestins han mort durant la guerra entre Israel i Hamàs, segons funcionaris de salut locals, que diuen que al voltant de dos terços dels morts són dones i nens. Els funcionaris de salut no diferencien entre combatents i civils en el seu recompte.

Israel va declarar la guerra a Hamàs i va desencadenar una ofensiva aèria i terrestre a Gaza en resposta a un atac de militants el 7 d'octubre al sud d'Israel. Els militants van matar unes 1.200 persones a Israel i en van prendre com a ostatges 250 més.

Més de la meitat dels 2,3 milions de residents de Gaza han buscat refugi a Rafah, on Israel ha portat a terme batudes gairebé diàries mentre es prepara per a una possible ofensiva a la ciutat.