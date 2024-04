Sí, sí, sí, Bilbao ja és aquí! (0-2)

Hegèmoniques en qualsevol context. Quan tot va sobre rodes, però també davant de l'adversitat. Cada cop que guanyen, troben un motiu per continuar sent constants. Van guanyar per primera vegada la UEFA Women's Champions League, van repetir dos anys després amb èpica, i aquest dissabte s'han tornat a classificar per a una nova final de la competició continental, després de remuntar al rocós Chelsea el resultat advers de Montjuïc. Ha estat en un Stamford Bridge ple, amb 40.000 aficionats, que ara portarà encara millors records al club, després dels del 2009.

La missió no era tan complicada pel resultat sinó més aviat pel context. Les angleses van menjar la moral a les catalanes a l'anada, portant-se aquell matx i aconseguint que les locals només rematessin una vegada a porta. Les pèrdues de temps van frustrar les barcelonistes, que es van fixar aquest partit de tornada de semifinals com una apetitosa oportunitat de venjança.

I així ha estat. Jonatan Giráldez ha sortit amb tot, encara que va deixar Mariona Caldentey a la banqueta, en detriment de Lucy Bronze, i situant Fridolina Rolfo a dalt. I aquesta vegada, com totes les anteriors excepte contra les blues a casa, les seves han respost.

El partit ha iniciat amb molta igualtat. El Chelsea ha mossegat a la sortida de pilota culer, provocant un error d'Irene Paredes que gairebé costa car, i ha estat ferri en defensa. Així que allà, la millor futbolista del planeta ha brillat. Ha recollit una pilota aïllada, després d'un mal rebuig anglès, ha posat pausa per canviar el ritme i xutar amb violència la pilota. Aquest ha repel·lit una defensa local, i ha impossibilitat la parada de la portera Hampton. Ha estat la millor notícia possible per al Barça: igualar l'eliminatòria quan només havien passat 25 minuts.

A partir d'aquí, el Barça ha estat més vertical. Una molt participativa Salma Paralluelo ha tingut diverses oportunitats per culminar la remuntada, però no ha estat encertada. Això sí, el Chelsea ha inquietat Cata Coll, estel·lar, amb un llançament de volea i un al travesser.

Expulsió i penal per al Barça al segon temps

Al segon temps, les bones notícies han continuat arribant. Perquè Kadeisha Buchanan ha estat expulsada després de veure la segona targeta groga. Després, Giráldez ha pres partit i ha fet un canvi molt ofensiu que ha acabat de contribuir a la remuntada: Mariona Caldentey per Ona.

La remuntada ha arribat mitjançant una altra infracció. Aitana Bonmatí ha caigut dins de l'àrea, trasbalsada per Carter, i la col·legiada ha assenyalat el punt de penal. Immediatament ha agafat la pilota Fridolina Rolfo, per batre Hampton enganyant-la, llançant a la seva pròpia esquerra.

Encara quedaven vint minuts de temps reglamentari, però el Chelsea, amb una jugadora menys i el cop al psicològic, ha tingut poc a dir. Al final, Paralluelo ha perdonat el tercer, encara que ja no calia. El Barça ha culminat l'accés a la quarta final consecutiva, que es disputarà a Bilbao el proper dissabte 25 de maig. Allà, buscarà la tercera Champions. O bé contra l'Olympique de Lió, o bé contra el París Saint-Germain.