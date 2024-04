El Girona fa onze metres de gegant cap a l'objectiu de la Champions (0-2)

per Redacció CatalunyaPress

El Girona FC ha fet onze passos de gegant a Las Palmas cap al seu objectiu de classificar-se per a la propera edició de la UEFA Champions League, en endur-se els tres punts de l'Estadi Insular. El protagonista del partit ha estat l'àrbitre Figueroa Vázquez, que ha concedit dos penals als catalans i un als canaris (només el que va rebre Eric Garcia per falta ho va ser). El Girona va estar més encertat: va aturar Gazzaniga, va marcar David López el primer penal de Dovbyk, errat, i el segon de l'ucraïnès sí que va entrar.

Tot i el domini inicial de Las Palmas, el Girona va aconseguir mantenir-se al partit. Va costar molt d'entrada, però el penal detingut per Gazzaniga, amb la cara, va fer confiança. Va ser un penal inexistent. Després, a l'altra àrea, sí que hi va haver un penal més clar, per una agafada a Eric Garcia. Va fallar Dovbyk però David López va marcar al rebot.

Després d'aquestes dues accions, el Girona va créixer i va anar pel partit. Després del descans, en una jugada embolicada, Yan Couto va provocar un altre penal inexistent, per una suposada trepitjada. Aquesta vegada, Dovbyk ho va convertir en gol, assegurant la victòria per al seu equip per 0-2.

Amb aquests tres punts, el Girona s'acosta encara més al seu objectiu de classificar-se per a la Champions, i se situa momentàniament a la segona posició de la taula de la lliga.